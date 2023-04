Solar für die Altstadt in Schongau

Von: Astrid Neumann

Der Geltungsbereich der Solarsatzung: Blau markiert sind hier einsehbare Dächer, pink diejenigen, auf denen keine Solaranlagen angebracht werden sollen. © Stadt

Schongau – Grundsätzlich dürfen jetzt auch in der Schongauer Altstadt Solaranlagen installiert werden. Eine entsprechende Satzung regelt nun, wo welche Art von Anlage gebaut werden darf. Prägende Gebäude der Stadt sollen aber weiterhin frei von Photovoltaik bleiben.

Das Thema sei im Bau- und Umweltausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung bereits sehr intensiv vorberaten worden, führte Bürgermeister Falk Sluyterman im Stadtrat dazu aus. Die entsprechende Satzung stellte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich dem Gremium in seiner Sitzung Mitte März vor. Der Stadtrat segnete diese einstimmig ab.



In Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde, dem Kreisbaumeister, dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Kreisheimatpfleger sei die Solaranlagensatzung entstanden. Schutzgegenstand sei das Erscheinungsbild im schützenswerten Altstadtkern, so Dietrich im Stadtrat.



Auf Basis einer verbindlichen Luftbildkarte der Dachflächen werden diese in einsehbare und nicht einsehbare Bereiche eingeteilt. Auch die Fernwirkung werde dabei berücksichtigt. Für diese beiden Bereiche gelten dann laut Satzung unterschiedliche Regelungen für die Errichtung thermischer Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen.



Für die nicht-einsehbaren Flächen – in der Grafik blau markiert – dürfen Solarmodule angebracht werden. Sie müssen allerdings dachbündig verlegt werden. Freistehende und vertikale Solaranlagen an Fassaden sind nicht zulässig. Auch sogenannte Balkon-Solaranlagen bis zu einer gewissen Größe dürfen installiert werden.



Bei einsehbaren Flächen – auf dem Plan unmarkiert – dürfen lediglich naturrote Solarziegel in Anlehnung an die bestehende Dachdeckung verwendet werden. Denkbar seien laut Dietrich auch „denkmalgeeignete ziegelrote Solarmodule“. Auf jeden Fall sollten die Module im einsehbaren Bereich unauffällig und an die restliche Dacheindeckung angepasst sein.



Dächer, die frei bleiben sollten, sind im Plan pink markiert. Dabei handelt es sich beispielsweise um das Ballenhaus, das Münzgebäude, die Stadtpfarrkirche und das Rathaus, aber auch Teile des Heiliggeist-Spitals. Den südlichen Teil des Altenheims könnte man doch nutzen, befand Bettina Buresch (Grüne). Insgesamt sei es sehr erfreulich, dass die Satzung nun verfasst ist. Auch Kornelia Funke (CSU) befand: „Es ist eine gute Satzung rausgekommen.“



Alexander Majaru (SPD) verwies darauf, dass sich die Technik immer weiter entwickle und es künftig noch unauffälligere Möglichkeiten zur Energiegewinnung als ziegelähnliche Solaranlagen geben könnte. Die Satzung könne man dann ändern, so Dietrich.