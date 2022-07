Soldaten-Vereidigung auf Schongaus Marienplatz

So wie auf diesem Bild aus dem Jahr 2019 findet auf dem Marienplatz wieder eine öffentliche Vereidigung von Soldaten der Franz-Josef-Strauß Kaserne statt. © Schorer

Schongau – Im Herzen der Altstadt, dem Marienplatz, findet am morgigen Donnerstag, 28. Juli, eine öffentliche Vereidigung von Soldaten der Franz-Josef-Strauß Kaserne statt.

Unser Kontinent ist seit dem 24. Februar 2022 wieder zum Schauplatz eines Angriffskrieges geworden. „Eine für alle friedliebenden Europäer unerträgliche Situation, die wir uns alle wohl noch vor wenigen Monaten so nicht mehr haben vorstellen können“, so Bürgermeister Falk Sluyterman. Die aktuellen Geschehnisse zeigen aber: Der Verteidigungsfall kann auch in Deutschland eintreten. Deshalb sei es wichtig, dass Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr auch die Anerkennung und Wertschätzung der Bürgerschaft erfahren, so der Rathauschef weiter.



Dies könne durch die Teilnahme an der öffentlichen Vereidigung der Soldaten des in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne beheimateten Feldwebel-/Unteroffizieranwärter Bataillons 3 bekundet werden. Zu dem feierlichen Appell sind alle am morgigen Donnerstag, 28. Juli, um 18 Uhr auf dem Marienplatz eingeladen.



Sluyterman und Oberstleutnant und Kommandeur Sven Tillery haben vergangene Woche die letzten Punkte für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung im Rathaus besprochen. „Ich würde mich sehr freuen, wenn die Bürgerschaft durch ihr zahlreiches Erscheinen zeigt, dass Schongau hinter den Soldaten und Soldatinnen der Franz-Josef-Strauß-Kaserne steht!“, so Sluyterman.