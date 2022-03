Späte Genehmigung für Lagerplätze in Peiting

Von: Johannes Jais

Auf dem Lagerplatz an der Untereggstraße. Hinten das Kinderhaus (grüne Fassade), Wohnanlagen und rechts die Raiffeisenbank mit dem Forum im oberen Stockwerk. © Jais

Peiting – Spät aber doch: Für den Lagerplatz an der Unter­eggstraße, wo schon 2020 von Peitinger Baustellen Aushubmaterial zur Beprobung hingekarrt wurde, wird jetzt das Verfahren für eine offizielle Genehmigung eingeleitet. Dasselbe trifft zudem auf eine angemietete Fläche im Gewerbegebiet an der August-Moralt-Straße zu.

Die Gemeinderäte hatten bei beiden Lagerplätzen über den Antrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz abzustimmen. Bei dem Areal an der Untereggstraße, das dem Markt Peiting gehört, gab es vier Gegenstimmen. Gegner wie Alex Zila (Unabhängige) vertreten die Auffassung: „Das gehört in ein Gewerbegebiet und in kein Wohngebiet“.



Dr. Günter Franz (Grüne) stellte die Frage, ob es die Lagerfläche an der Untereggstraße unbedingt brauche, wenn die Gemeinde nunmehr eine hohe Miete für Flächen an der August-Moralt-Straße zahle. Marktbaumeister Fabian Kreitl antwortete darauf: „Wenn das so weitergeht, dann werden nicht mal diese beiden Plätze reichen.“



Die Regularien zur Beprobung von Aushubmaterial würden immer strenger, gab Kreitl zu verstehen. Solche Flächen seien rar gesät. Auf der anderen Seite wolle er vermeiden, dass Aushubmaterial nur zwecks einer Beprobung mit dem Lkw 30 bis 40 Kilometer weit weggefahren werde.



Beim Lagerplatz an der Unter­eggstraße, wo es im Sommer 2020 unter den Anwohnern wegen dieser Nutzung und der Lkw-Fahrten auf der schmalen Straße zu einem Aufschrei kam, muss wohl eine vier Meter hohe Lärmschutzwand aus Betonsteinen errichtet werden.



Eine andere Variante ist, dass Schüttgutboxen aufgestellt und diese überdacht werden. Auch sei es im Interesse der Anwohner notwendig, das Material beim Aufladen bzw. Entladen zu befeuchten. Außerdem gebe es zeitliche Vorgaben für die Anlieferung bzw. für die Abfuhr an Werktagen.



Der Antrag nach dem Immissionsschutzgesetz für die zeitweilige Lagerung nicht gefährlicher Abfälle an der August-Moralt-Straße ist – anders als an der Untereggstraße – von allen Räten befürwortet worden.