»Spritpreis-Wahnsinn« auch in und um Schongau

Von: Rasso Schorer

Höhere Transportkosten bedeuten höhere Preise in den Regalen, schildert Friedrich Weinfurtner vom Schongauer Standort des Transport- und Logistikunternehmens D+S. © D+S

Landkreis – Die Spritpreise haben insbesondere seit Beginn des Ukraine-Kriegs nie gekannte Höhen erreicht, stagnierten zuletzt auf hohem Niveau und haben sich damit vom zwischenzeitlich wieder gesunkenen Rohölpreis abgekoppelt. Das Bundeskartellamt will eine Prüfung vornehmen, darum hatte auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gebeten. Der ADAC spricht angesichts der Preise von „Wahnsinn“ und damit vielen Autofahrern aus der Seele. Die Entwicklungen an der Tankstellen schlagen sich direkt auf den Geldbeutel nieder – doch auch indirekt sorgen sie für Teuerungen. Der Kreisbote hat sich mit Unternehmen unterhalten, für die Mobilität Kern ihres Geschäfts ist.

Am Mittwoch lag der Preis für einen Liter Diesel bei durchschnittlich 2,292 Euro, teilte der ADAC mit (14,2 Cent mehr als in der Vorwoche). Für einen Liter Super E10 zahlten die Autofahrer im bundesweiten Mittel 2,192 Euro (8,9 Cent mehr). In den vergangenen Tagen habe sich die Entwicklung „auf sehr hohem Niveau stabilisiert“.

ADAC: Mineralölkonzerne verdienen am Spritrekordpreis kräftig mit

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent pendelte laut ADAC am Mittwoch um die 100 US-Dollar – 25 Dollar unter dem Niveau der Vorwoche, doch an der Zapfsäule kam das nicht an. Kriegsbedingte Verwerfungen seien das eine, doch verdienten die Mineralölkonzerne in ihrem Raffineriegeschäft derzeit kräftig mit, kritisiert der ADAC. Dass Diesel im bundesweiten Schnitt um zehn Cent je Liter teurer ist als Benzin, liege auch an der gestiegenen Heizölnachfrage.



Es werde nun spannend, wie die Politik mit Blick auf die Verbraucher reagiert, so Friedrich Weinfurtner vom Schongauer Standort des Transport- und Logistikunternehmens D+S. „Tankgutscheine wären das eine, aber vielleicht müsste man auch einfach mal an die Steuern ran“, appelliert er. Er beobachtet einen „riesen Ausschlag im Kostensektor“, die Spritpreise bezeichnet er dabei als die größte Variable.



»Alle Preise gestiegen«

Dazu heizen angesichts des großen Ladungsaufkommens ein Fahrzeug- und aufgrund spärlichen Nachwuchses ein Fahrermangel die Lage an. „Schon seit Corona sind alle Preise in der Branche gestiegen“, so Weinfurtner. „Das trifft dann auch die Kunden.“ Klar ist: Was teurer zu transportieren ist, kommt künftig zu gestiegenen Preisen in den Regalen an.



Schwerer damit, eigene Kosten auf die Kunden umzulegen, tun sich Taxiunternehmen. Denn es ist das Landratsamt, das die Tarife festlegt und dabei mit Einflussgrößen wie Anfahrtskosten, Zuschlägen, Grundgebühr und Kilometerpreisen jongliert. Die letzte Neuerung war zum Februar festgesetzt worden. „Aufgrund dem weiteren zu erwartenden Anstieg der Kosten für die Unternehmen wird der Kilometerpreis zum 1. Juli 2023 um 0,10 Euro auf 2,20 Euro angepasst“, hatte das Landratsamt schon damals mitgeteilt – und damit bereits vor der zuletzt immer schneller drehenden Preisspirale beim Benzin. „Mit den Spritpreisen bin ich nicht einverstanden“, fasst sich Taxiunternehmer Friedrich Siegmund aus Peiting kurz.



An noch keine Erhöhung der Preise denkt Günther Oechsle von der gleichnamigen Fahrschule. „In der Richtung habe ich derzeit nichts vor.“

»Sehr schmerzhaft für uns«

„Als Lieferservice für Essen im gesamten Altlandkreis ist die Fahrleistung Kern unserer Geschäftstätigkeit“, schildern Nadine Andzejewski und Fabian Pfettrisch von der Lieferhex. Die eingesetzten vier Autos kommen auf bis zu 300 Kilometer pro Abend. „Das heißt, dass wir bei sieben Litern Verbrauch und einem aktuellen Mehrpreis von 50 Cent zirka 10 Euro Zusatzkosten täglich haben“, rechnen beide vor, also auf den Monat gerechnet rund 300 Euro. „In unserem kleinen Betrieb ist das sehr schmerzhaft, da unsere Preise, die wir von unseren Kunden verlangen, sehr knapp kalkuliert sind.“

„Schmerzhaft“ sei die Entwicklung an der Zapfsäule, heißt es bei der Schongauer Lieferhex. © Lieferhex

Um an einer Erhöhung der Fahrtpreise vorbeizukommen hofft man bei der Lieferhex auf eine Entspannung der Spritpreise. „Sollten wir doch die Preise anpassen müssen, bitten wir unsere Kunden um Verständnis.“ Auch hier trifft es in absehbarer Zeit womöglich also nicht nur die Vielfahrer in und um Schongau.