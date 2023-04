„Stabat Mater“: Samstags Basilika Altenstadt, sonntags Wies

Von: Johannes Jais

Samstagabend in Altenstadt: Das Stadtorchester Schongau beim ersten der beiden Konzerte des Wochenendes in der Basilika. © Jais

Altenstadt/Steingaden – Größer könnten die Kontraste bei den Kirchen kaum sein, in denen das 20-köpfige Stadtorchester Schongau am selben Wochenende das gleiche Hauptwerk aufführte.

Am Samstagabend erklang in der romanischen Basilika zu Altenstadt das „Stabat Mater“ des italienischen Komponisten Giovanni Battista Pergolesi. Und nur 22 Stunden später, am Sonntagnachmittag, in der Wies, der weithin bekannten Rokokokirche.



Noch nie hat es innerhalb so einer kurzen Zeitspanne zwei geistliche Konzerte mit dem gleichen Hauptwerk in den beiden bedeutenden Kirchen im Schongauer Land gegeben. Für die Musikerinnen und Musiker war dies ein strapaziöses Wochenende: Hauptprobe am Freitag, zwei Anspielproben und zwei Aufführungen am Samstag beziehungsweise Sonntag.



Das Stadtorchester mit 16 Streichern – sechs ersten Violinen, vier zweiten Geigen, zwei Bratschen, zwei Celli und zwei Kontrabässen – spielte, wie von Dirigentin Kristina Kuzminskaite gewünscht, viele Passagen im Piano. So kamen die beiden Solisten gut zur Geltung.



Den Sopranpart sang Diana Tiskovaite, die ebenso wie Kuzminskaite aus Litauen stammt und eine Studienfreundin von ihr ist. Eine Besonderheit war, dass Viktoras Gerasimovas als hoher Tenor die Alt-Partie (zweite Frauenstimme) übernahm. Er ist ebenfalls aus Litauen, wohnt jedoch in Bonn.



Jeweils 200 Besucher

Das „Stabat Mater“ von Pergolesi, übersetzt mit „Christi Mutter stand mit Schmerzen“ gehört zu den ergreifenden Werken der Passionszeit. Unterschiedlich waren die Stücke zur Eröffnung der beiden Konzerte, zu denen jeweils 200 Besucher gekommen waren.



In Altenstadt musizierten Moritz Schmid (Oboe) und dessen großer Bruder Max, beide aus Peiting, am E-Piano das „Air“ von Bach. Hingegen formierte sich in der Wies zu Beginn am Anfang ein 80-köpfiger Chor auf allen Seiten des Kirchenschiffs, um im ergreifenden Auftakt den Ruf nach „Frieden“ zu bekräftigen.



Wies-Kurat Florian Geiß saß im Orchester; er war am ersten Geigenpult mitten unter fünf Musikerinnen der Hahn im Korb. Beeindruckend fand es der Wiespfarrer, dass er in der romanischen Basilika mit dabei sein konnte und sowohl beim Bauwerk als auch in der Akustik die Kontraste erfahren konnte.