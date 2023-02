Stadt Schongau darf seit Dezember Forstwirte ausbilden

Von: Rasso Schorer

Schongau – Wie es bisher in Schongau läuft? Daumen hoch. „Macht Spaß“, sagt Paul Schulze und grinst breit. Zum Jahresbeginn ist der 17-Jährige hergewechselt, im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung, und eigens in die Lechstadt gezogen. „Die ersten Woche waren super.“ Sechs Kommunen in Oberbayern beschäftigen eigene Förster, schildert Stadtförster Klaus Thien. Nur zwei bilden seiner Kenntnis nach Forstwirte aus: Landsberg – und nun auch Schongau.

Thien und Schulze stehen gemeinsam mit Forstwirt Martin Schrödl, Tobias Walters von der Stadtgärtnerei und dem Externen Simon Hummig am Waldrand in der dünn verschneiten Staffelau. Rund 120 Jahre sind die Fichten hier alt. Ein Baum nach dem anderen knackt, nachdem die Motorsägen verstummen, und kracht dann in Richtung Boden. Die Stämme sind teils gut sichtbar faul, der Borkenkäfer hat sich breitgemacht. Eigentlich wäre es letzten Winter schon soweit gewesen, doch der war zu warm und die Wiesen zu matschig. Jetzt nutzen die Männer die Gelegenheit. „Bevor uns ein Schadereignis zuvorkomt“, sagt Thien.



Die Stadt Schongau bewirtschaftet rund 650 Hektar Stadt- und Spitalwald in den Gemarkungen Schongau, Peiting, Burggen, Hohenfurch, Kinsau und Schwabsoien. Seit Jahrzehnten werde naturnaher Bewirtschaftung der Vorzug vor großflächigen Einschlägen gegeben, schildert der Stadtförster. „Wir schneiden von Hand statt mit großen Maschinen.“ Der Wald verjünge sich selbst; Jagd in Eigenregie mache das möglich.



Jenes Holz aus der Staffelau, das für den Bau taugt, geht auf weite Fahrt. Freilich ginge die Verarbeitung regionaler, sagt Thien. Doch seien die im Herbst mit Sägewerken in Tirol und Südtirol ausgehandelten Preise eben besser. Weil der Holznachschub aus den Bergen im Winter stockt, richte sich der Blick dort saisonal aufs Alpenvorland. Der Rest des Staffelau-Holzes hat eine kurze Zukunft vor sich: In Marktobderdorf wird Brennholz oder Hackschnitzel daraus.



Rund 6.800 Kubikmeter Ertrag erbringt der Stadt- und Spitalwald jährlich. Die Stadtförster pflanzen, schützen und pflegen. Sie fällen, sortieren und lagern, halten rund 24 Kilometer Wegenetz in Schuss, bauen und reparieren und unterstützen bei der Jagd. „Wir machen alles, was im Wald anfällt“, schildert Schrödl.



„Die Arbeit ist vielfältig und zukunftssicher“, fasst Thien zusammen. Handwerkliches Geschick und körperliche Fitness brauche es. Wetterfest müsse man sein. Dafür sei man recht frei. „Ich finde das sehr attraktiv.“ Freilich sei die Arbeit auch gefährlich, umso wichtiger eine fundierte Ausbildung.



Auf Personalsuche

Thien, zwei Forstwirte, Azubi Schulze, Verstärkung aus der Stadtgärtnerei und weitere Dienstleister kümmern sich um Stadt- und Spitalwald. „Wir würden sofort einen weiteren Forstwirt oder jemanden mit entsprechendem Interesse einstellen“, so Thien. Einfach zu finden seien solche Kandidaten aber nicht.



Schon seit Januar 2022 hat die Stadt eine Stelle als Forstwirt oder Forstwirtin ausgeschrieben. Interessenten gab es, schildert der Stadtförster. Diese hätten aber mitunter von weiter weg herpendeln müssen – als die Dieselpreise stiegen, winkten sie ab.



Die Forstwirtausbildung sei in den letzten zwei Jahrzehnten durch den Staatsforstbetrieb in der Region stark zentralisiert, zurückgefahren bzw. eingestellt worden, bedauert Thien. Für interessierte Jugendliche aus dem Schongauer Land sei es immer schwerer geworden, diesen Beruf zu erlernen. Bis jetzt.



Denn die Stadt machte aus der Not eine Tugend. Die Voraussetzungen habe man ohnehin erfüllt, sagt Thien. Nun also wurde der Antrag auf Anerkennung als Ausbildungsbetrieb für den Beruf Forstwirt/Forstwirtin gestellt. Erwartungsgemäß gab die zuständige Zulassungsbehörde in Bayern, die Waldbauernschule Kelheim, grünes Licht.



Mitte Dezember kam die Zulassung. Anfang Januar trat Schulze schon seinen Dienst an. Mit der Ausbildung für das erste Lehrjahr soll im September 2023 gestartet werden.