Stadt Schongau erlaubt Mensch-Tier-Bestattungen

Von: Astrid Neumann

Wer sich künftig gemeinsam mit seinem Tier bestatten lassen will kann das in Schongau. Erlaubt sind nur Urnen. © Panthermedia/jpr03

Schongau – In Schongau soll es künftig möglich sein, sich gemeinsam mit seinem Tier bestatten zu lassen. Dafür hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag einstimmig grünes Licht gegeben.

Die Überarbeitung der Satzung für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und der Bestattungseinrichtungen müsse geändert werden, führte Daniel Felsmann, Leiter des Standesamts und Friedhofsverwaltung, in das Thema ein. Eine letzte Anpassung sei 2016 erfolgt. Im Zuge dessen schlug Felsmann vor, künftig auch gemeinsame Bestattungen von Mensch und Tier am Waldfriedhof zu ermöglichen.



Ob denn die Tierart dabei beschränkt sei, wollte Gregor Schuppe (ALS) wissen, der dabei hauptsächlich an Pferdebesitzer dachte. „Sie können sich auch mit einem Elefanten bestatten lassen“, war daraufhin die Antwort des Standesbeamten. Es sei nur die Beisetzung von tierischen Urnen in vorhandene Erdgräber zulässig, führte er weiter aus. Für die Beisetzung tierischer Urnen gelten dieselben Regularien für die von menschlichen Urnen.



„Warum nur auf dem Waldfriedhof?“, wollte Nina Konstantin (ALS) wissen. Wenn man es dort erlaube, sollte es auch auf dem Stadtfriedhof erlaubt sein, befand sie. Auf ihren Antrag hin stimmte das Gremium dem einstimmig zu. Mensch-Tier-Bestattungen werden also künftig auf beiden Friedhöfen möglich sein.