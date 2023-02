Stadt Schongau koordiniert Spenden für Erbeben-Betroffene

Für Sachspenden kann man sich an die eigens durch die Stadt Schongau eingerichtete Mail-Adresse wenden. © Symbolbild: Panthermedia/Zahard

Schongau – Das schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien habe alle schockiert und viele Schongauer und Schongauerinnen wollen helfen, lautet eine Pressemitteilung der Stadt Schongau. Alle, die Sachen wie z. B. Kleidung, Decken, Zelte, Schlafsäcke spenden wollen, können dies unter der eigens eingerichteten E-Mail-Adresse: hilfe@schongau.bayern.de mitteilen.

Diese Hilfsangebote werden koordiniert und gegebenenfalls an die Stellen weitergeleitet, die Transporte in die Türkei/nach Syrien organisieren. Die schnellste und wohl effektivste Hilfe kann allerdings mit Geldspenden erreicht werden. Hierfür kann das Konto der Stadt Schongau bei der Sparkasse Oberland (IBAN: DE 79 7035 1030 0190 0001 90, Verwendungszweck: Erdbeben Notfallhilfe Türkei/Syrien) verwendet werden. Dieses Geld wird zweckgebunden an Einrichtungen bzw. Institutionen, die vor Ort Hilfe leisten, in Abstimmung mit Stadträtin Esra Böse weitergeleitet, heißt es von Seiten der Stadt.