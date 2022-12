Stadt Schongau und Inhaber für Fortbestand des Hotel Holl

Von: Rasso Schorer

„An Historie anknüpfen“: Das Hotel Holl soll ein solches bleiben, wünschen sich sein aktueller Inhaber und die Stadt. © Neumann

Schongau – Erst vor Kurzem kam das Hotel Holl als möglicher Standort für eine Flüchtlingsunterkunft ins Gespräch (wir berichteten). Nun äußern sich Schongaus zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio und Alexander Holl dazu. Der gemeinsame Tenor: Man wünscht sich, dass das Hotel als solches bestehen bleibt.

Schongau mit seiner Lage an der Via Claudia, an der Romantischen Straße, an diversen Rad- und Pilgerwegen erfreue sich vom Frühjahr bis in den Herbst an wachsenden Zahlen von Besuchern, so Puzzovio. Attraktive Veranstaltungen wie z.B. die Wies-Konzerte, der Mittelaltermarkt, Theater- und andere Kulturveranstaltungen ziehen Besucher aus Nah und Fern an. Gleichzeitig hätten alle Schongauer Hotels über das ganze Jahr eine sehr gute Auslastung durch die Besucher der ansässigen großen, mittelständischen und kleinen Firmen. „Wie unsinnig wäre es da, einen unserer beliebten Hotelstandorte nicht mehr als Hotel nutzen zu wollen“, meint die zweite Bürgermeisterin.

Auch Alexander Holl ist dieser Meinung. Er ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den Betrieb des Hotels mit Restaurant, dessen Anfänge vor 100 Jahren durch seinen Großvater gelegt wurden. Als er selbst das Hotel und Restaurant von seinen Eltern übernahm, habe er nicht nur weiter in die Modernisierung der Hotelanlage investiert, sondern auch noch das beliebte Restaurant betrieben. „Immer, wenn es etwas zu feiern gab, war man hier an der richtigen Adresse“, erinnert sich Puzzovio und Holl ergänzt: „Das ist genau das, was ich mir von meinem Nachfolger wünsche: Er kann an eine tolle Historie anknüpfen und das Restaurant, das vor allem in den letzten Corona-Jahren heruntergefahren werden musste, wieder beleben und in neuem Glanz erstrahlen lassen.“ Ein Zweier-Gespann aus Koch und Betriebswirt kann sich Alexander Holl gut als Nachfolger für die Gastronomie und das laufende Hotel vorstellen.