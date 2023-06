Stadtradeln 2023: Schongau überholt Peiting

Von: Rasso Schorer

Wünschten sich 2023 mindestens 60.000 Kilometer für Schongau: Bürgermeister Falk Sluyterman, Sportreferent Benedikt Huber und Hauptamtsleiterin Bettina Schade (v. links). © Neumann

Landkreis – Der Bürgermeister hatte das Ziel für die vierte Teilnahme vorgegeben – und die Schongauer strampelten mit. Jene 60.000 Kilometer, die von Falk Sluyterman angesetzt worden waren, haben die Stadtradler der Lechstadt heuer deutlich übertroffen. Auf 67.495 Kilometer kamen die 465 Mitmacher. Im Vorjahr waren es noch 54.201, verteilt auf un- und behelmte 296 Köpfe.

Antrieb des Schongauer Aufschwungs waren die Schulen. Schlussendlich trug die Pfaffenwinkel Realschule 26.290 Kilometer (116 pro Kopf) bei und das Welfen Gymnasium 2.633 (160) bei. Und weil auch der sportliche Ehrgeiz eine Rolle spielen darf: Die Peitinger, ihrerseits zum fünften Mal dabei, sind nun eingeholt.



Peitinger Steigerung

Dass der Nachbar eifrig aufholte, hatte man in der mit weniger Schulen ausgestatteten Marktgemeinde schon im vergangenen Jahr beobachtet. 57.535 Kilometer reichten damals aber noch für einen zarten Vorsprung – doch die heuer 64.153 Kilometer wurden von den Schongauern einkassiert. Womöglich am aussagekräftigsten ist die durchschnittliche Kilometerleistung pro Einwohner: Bei 5,37 für Schongau gegenüber 5,35 für Peiting ging es auch hier äußerst knapp zu.



Dennoch dürfte bei aller Lokalrivalität auch in Peiting die Freude überwiegen. Denn mit 571 Teilnehmern wurde kräftig mobilisiert – in dieser Kategorie macht die Marktgemeinde das Rennen im direkten Vergleich. Unterm Strich steht, verglichen mit den eigenen Zahlen aus dem Vorjahr, als mit 363 Aktiven sogar ein leichter Rückgang zu verzeichnen gewesen war, eine sehr deutliche Steigerung.



Spitze in Peiting war übrigens die Mittelschule (23.233 Kilometer; 64 pro Kopf). Die bei der Siegerehrung 2022 schon als radl­verrückt aufgefallene Wechner Wärmepumpen GmbH lieferte erneut starke Zahlen (15.206 bzw. 292). ept folgte bei 7.842 Kilometern auf Rang drei in dieser Disziplin (302 pro Kopf).



Über eine Steigerung wie in Peiting und Schongau würde man sich wohl auch in Altenstadt freuen, doch dort sind sie mit dem Stadtradeln auch im dritten Anlauf noch nicht recht warm geworden. 25 Teilnehmer sind exakt dieselbe Zahl wie im Vorjahr. 2.231 Kilometer stellen aber nur noch rund ein Drittel der Ausbeute 2022 dar. Am besten waren die Altenstadter noch in ihrem ersten Jahr, als sie 2021 auf 44 Teilnehmer und 7.858 Kilometer kamen. Klar ist aber auch: Jede Minute an der frischen Luft und jedes Bisschen eingesparter Kohlenstoffdioxid zählen.



Vorjahres-Debütant Steingaden – 2022 mit acht Teilnehmern und 1.929 Kilometern vertreten – war heuer gleich ganz raus.



Landkreis: Mehr Teilnehmer

Insgesamt wurden im Landkreis 561.813 Kilometer von 3.887 Radlern gesammelt. Somit hatten sich im Vergleich zu den 3.203 des Vorjahres deutlich mehr Personen motiviert, sich auf den Sattel zu schwingen. Dass sie den Tachostand von 2022, nämlich 626.676 Kilometer, nicht knacken konnte, dürfte eine einfache Erklärung haben. Denn bei aller Zahlenspielerei bleibt der Faktor Wetter. Und das vermieste den Fahrradspaß heuer bisweilen eben. Dennoch: Wären alle Radlfahrten stattdessen mit dem Auto absolviert worden, wären 91 Tonnen Kohlenstoffdioxid mehr angefallen.



Die beiden Altlandkreisgemeinden Apfeldorf und Kinsau folgen dem Beispiel des Landkreises Landsberg und legen erst am 18. Juni mit ihrem Aktionszeitraum los.

Alle Zahlen im Überblick finden sich auf der Stadtradel-Seite.