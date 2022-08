Stadtradeln: Die Ergebnisse 2022 im Schongauer Land

Von: Rasso Schorer

Am 15. Juli endete im Landkreis Weilheim-Schongau die diesjährige Aktion Stadtradeln. Da lohnt sich ein Blick auf die Ergebnisse. © Symbolfoto: Panthermedia/OlezzoSimona

Landkreis – Der 15. Juli war Tag der Abrechnung: Wie viele Radler haben sich motivieren lassen am Stadtradeln teilzunehmen? Und in welchen Gemeinden strampelte man am fleißigsten im Schongauer Land?

Deutlicher als die Anzahl angemeldeter Radler – diese stieg von 282 im Vorjahr auf 296 – steigerte die Lechstadt ihr Kilometer­ergebnis: Bei der dritten Teilnahme am Stadtradeln kamen die Schongauer auf 54.201 (2021: 40.959). Bestes Team war die Realschule mit 21.719 Kilometern. „Wir haben unser Vorjahresergebnis in allen Bereichen übertroffen, das ist durchaus positiv“, freut sich der Verantwortliche der Stadt Benedikt Huber. Dabei sah es anfangs gar nicht danach aus. Eine „tolle Sache“ außerdem: Mit 7.244 schaffte es auch ein Schongauer Nicht-Schulteam unter die landkreisweiten Top 20.

Ein Teilnahmejahr Vorsprung gegenüber Schongau hat Peiting, das diesmal schon zum vierten Mal dabei war. Dass die Teilnehmerzahl von 377 auf 363 abnahm, sei „im normalen Bereich“, findet Theda Smith-Eberle. „Wir sind froh, dass wir dabei waren und werden auch nächstes Jahr wieder mitmachen.“ Denn die erreichten 57.535 (47.455) Kilometer bedeuten eine nicht unerhebliche Steigerung. Bestes Team 2022 in der Marktgemeinde war die Mittelschule mit 22.233 Kilometern. „Schon eine ganz schöne Menge“, freut sich die Zuständige im Rathaus, die noch eine Siegerehrung ankündigt, auch über das „schöne Sümmchen“ von 8,8 Tonnen eingespartem Kohlenstoffdioxid.



Und wenngleich die Peitinger ihre Kilometerzahl steigerten, steht fest: Schongau holt auf, nächstes Jahr könnte es zwischen beiden dann so richtig knapp werden. „Der Ehrgeiz ist geweckt“, ist Schongaus Huber schon gespannt. „Das könnte fürs nächste Jahr durchaus eine zusätzliche Motivation sein“, findet auch Smith-Eberle.



Wie empfänglich sind die Altenstadter fürs Stadtradeln? 25 Teilnehmer und 6.251 Kilometer stellen gegenüber der Premiere im Vorjahr, als 44 Teilnehmer auf 7.858 Kilometer kamen, den Zahlen nach zumindest eine Verschlechterung dar.



Sein Debüt gab indes Steingaden: Acht Teilnehmer sammelten hier erste Erfahrungen beim Stadtradeln und 1.929 Kilometer. Überhaupt die Neulinge im Landkreis – zwei Gemeinden kamen hier anscheinend auf den Geschmack: Polling legte 85 Teilnehmer und 8.910 Kilometer hin. Iffeldorf gleich 113 bzw. 19.257.



Anklicken: Die geradelten Kilometer (mittlere Spalte) und die durchschnittliche Pro-Kopf-Leistung (rechts). © Kreisbote

Eine echte Stadtradel-Macht ist Seeshaupt; bei knapp 2.900 Einwohnern sprechen 252 (143) Teilnehmer und 42.125 (30.599) Kilometer für sich. Damit legt die Gemeinde mit den Kilometern pro Einwohner weit vorne und spielt auch mit ihren absoluten Zahlen fast schon in einer Liga mit den Marktgemeinden und Städten im Landkreis.



Bei diesen kam Weilheim auf 813 (802) Teilnehmer und 172.242 (174.833) Kilometer, Penzberg auf 597 (460) und 102.008 (90.254) sowie Peißenberg auf 353 (366) und 94.970 (87.534). Weitere Ergebnisse: Raisting 18 (18) und 4.038 (4.027), Huglfing 70 (57) und 22.055 (16.364), Wielenbach 32 (49) und 8.297 (8.711), Oberhausen zwölf (drei) und 3.029 (366) sowie Bernried 26 (54) und 8.226 (13.818).



Im Landkreis machten 3.203 (2.662) Personen mit, sammelten 626.676 (512.193) Kilometer und sparten damit 97 Tonnen Kohlenstoffdioxid ein.