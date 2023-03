Stadtrat verabschiedet Resolution zum Erhalt des Schongauer Krankenhauses

Von: Astrid Neumann

„Ein Krankenhaus, das die Bezeichnung auch verdient“ wünscht sich das Aktionsbündnis. Der Stadtrat verabschiedete nun eine entsprechende Resolution. © Archiv/Schorer

Schongau - Der Schongauer Stadtrat hat am Dienstag eine Resolution zum Erhalt des Krankenhauses Schongau verabschiedet. In der Sache waren sich die Stadträte grundsätzlich einig, es folgten dennoch Diskussionen.

Gleich zu Beginn der Sitzung stellte Kornelia Funke (CSU) den Antrag, den Tagesordnungspunkt zu vertagen. „Wir stehen voll und ganz hinter unserem Krankenhaus, aber es ist so vieles im Fluss“, begründete sie den Antrag. Das entsprechende Gesetz sei noch nicht ausgereift. „Wir wollen einfach nur die richtige Entscheidung treffen“, so die Fraktionssprecherin.



Dass es nicht um Entscheidungen gehe, sondern lediglich darum, sich für den Standort Schongau zu positionieren, stellte Bürgermeister Falk Sluyterman heraus. „Wir wollen nur die Marschrichtung vorgeben“, so das Stadtoberhaupt. Und die sehen Schongau als Stufe 2-Krankenhaus vor.



Es gehe darum, sich als Stadtrat hinter das Krankenhaus zu stellen, machte Stefan Konrad (SPD), selbst Mitglied des Aktionsbündnisses, deutlich. So wolle man ein Zeichen setzen. „Mehr ist es ja auch nicht“, führte Konrad weiter aus.



„Das haben wir doch bereits getan“, verwies Jiri Faltis (CSU) auf die Resolution vom Oktober. „Warum jetzt noch mal?“, stellte er in den Raum. Der Kreistag halte sich schließlich auch nicht zurück mit Entscheidungen, entgegnete darauf Daniela Puzzovio (ALS), ebenfalls Mitglied im Aktionsbündnis. Auch Bürgermeister Falk Sluyterman stimmte noch einmal in die Diskussion ein: es handele sich um eine politische Willensbekundung, die man durchaus als Stadtrat machen könne. Schließlich zog Funke ihren Antrag zurück und der Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung behandelt.



Den Antrag zur Resolution haben Konrad, Puzzovio und Regina Haugg (SPD) gestellt. Sie fordern, dass der Stadtrat sich damit befasst, insbesondere im Hinblick auf „die Sicherung des Krankenhausstandortes Schongau als Arbeitgeber für Hunderte von Menschen in der Region“. Außerdem „die Gesundheitsversorgung vor Ort als wichtigen Wirtschaftsfaktor und die Umsetzung des demokratischen Prozesses, bei dem sich circa 52.000 Bürgerinnen und Bürger unsere Landkreises im Rahmen des Bürgerentscheides beteiligt und circa 35.000 Landkreisbürgerinnen und -bürger mit Ja für den Erhalt der beiden Krankenhäuser gestimmt haben“.



Der Vorschlag für die Resolution lautete: „Der Stadtrat der Stadt Schongau fordert die Landrätin und die Kreisräte und -rätinnen auf, das Krankenhaus in Schongau zu einem Level 2 Haus und das Krankenhaus Weilheim zu einem Level 1n Haus auszubauen.“ Dem konnte Markus Keller (Grüne) nicht ganz zustimmen. Er sei dafür, das Krankenhaus Weilheim komplett rauszustreichen. Er halte das für nicht zielführend und plädierte darauf, sich allein auf Schongau zu konzentrieren.



Dem stimmte auch der Rathauschef zu, der den Vorschlag Kellers für den besseren halte. Konrad war einverstanden, die Formulierung umzuändern. „Jedoch dürfen wir auch die Weilheimer Bürger nicht aus den Augen verlieren“, meinte er.



Der Resolution stimmte das Gremium im Anschluss schließlich einstimmig zu.