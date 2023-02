Städtebauförderung in Höhe von 318.600 Euro für die Himmelsleiter

Am Sonnengraben sollen attraktive Aufenthaltsbereiche entstehen. © Schorer

Schongau – Die Finanzierung der beiden ersten beiden Bauabschnitte zur Aufwertung und Neugestaltung des Schongauer Stadtmauerumfelds ist gesichert: Für die Sanierung der „Himmelsleiter“ hat die Regierung von Oberbayern der Stadt Mittel der Städtebauförderung in Höhe von 318.600 Euro aus dem Bund-Land-Programm „Lebendige Zentren“ bewilligt.

Nach der bereits im vergangenen Jahr erfolgten Zusage von 517.600 Euro aus dem bayerischen Sonderfonds „Innenstädte beleben“ für die Sanierung des Sonnengrabens können nun beide Bauabschnitte in diesem Jahr zügig umgesetzt werden, heißt es von Wolfgang Rupp, Pressesprecher der Regierung von Oberbayern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rund 1,34 Millionen Euro.



Um das erhebliche städtebauliche Potenzial des Grüngürtels entlang der Schongauer Stadtmauer zu aktivieren, hat die Stadt Schongau diesen Bereich bereits 2017 in einem Wettbewerb überplanen lassen. Die Bauabschnitte „Himmelsleiter“ und „Sonnengraben“ sind Teile dieses Gesamtkonzepts. So sollen am Sonnengraben attraktive Aufenthaltsbereiche entstehen. Darüber hinaus wird auch die Barrierefreiheit deutlich verbessert. Nebenbei soll die Neugestaltung außerdem noch mehr Menschen in den südlichen Altstadtbereich locken.