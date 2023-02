Staufer Grundschule Schongau führt Schulsanitätsdienst ein

Meist geht es beim Schulsanitätsdienst um die Versorgung kleinerer Verletzungen. Auch die Staufer Grundschule engagiert sich nun hier. © BRK

Schongau – Schülermengen strömen jeden Morgen in die Schulgebäude – jedes Jahr ereignen sich bundesweit deutlich über eine Million Schulunfälle. Glücklicherweise handelt es sich meist um kleinere Blessuren, doch auch diese müssen fachgerecht versorgt werden.

Dabei kann es sich um Schnitt- und Schürfwunden handeln, um einen Kreislaufkollaps oder aber auch um größere Notfälle auf dem Schulgelände. Immer dann, wenn Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter gefragt sind, gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.



Dabei spielt die Ausbildung der eingesetzten Schüler eine große Rolle. In Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz Weilheim-Schongau finden deshalb regelmäßige Schulungen an den Schulen zum Thema Erste Hilfe statt, so Jenni Hanzlik. Sie ist Projektleiterin für Personalgewinnung und -entwicklung im Ehrenamt.



Auch die Staufer Grundschule engagiert sich im Bereich des Schulsanitätsdienstes (SSD). Denn ein solcher ist ständig vor Ort und kann somit schnell und zuverlässig Unfallfolgen mindern oder kleinere Versorgungen übernehmen. Vor allem gilt es die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken.



In ihrer Ausbildung lernen die jungen Menschen zum Beispiel vieles rund um die Versorgung von Wunden, die stabile Seitenlage, das richtige Reagieren bei diversen anderen Notfällen und vieles mehr, so Hanzlik. Um den Schulsanitätsdienst auch umsetzen zu können hat die Schule vom Bayerischen Roten Kreuz Weilheim-Schongau eine Erstausstattung erhalten.