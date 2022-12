Steigende Ausleihzahlen in der Peitinger Bücherei

Von: Johannes Jais

Fragen und Antworten: Margit Kees (rechts) und Elisabeth Jocher von der Gemeinde- und Pfarrbücherei. Links Geschäftsleiter Stefan Kort. © Jais

Peiting – „Am Dienstag gab es keine Minute, wo niemand da war.“ Mit diesem Satz beschrieb Margit Kees am Abend im Gemeinderat, was zuvor am Nachmittag zwischen halb drei Uhr und sechs Uhr in der Bücherei in Peiting los war. Das ist gewiss nicht immer so. Doch ein Vergleich der Jahre 2019 bis 2022 zeigt auf: Die Ausleihzahlen konnten stetig gesteigert werden.

Sogar während Corona sei es bei den Ausleihen nach oben gegangen, was in Bibliotheken ohne E-Books selten gewesen sei. Außerdem seien während Corona Spiele neu ins Sortiment aufgenommen worden, schilderten Büchereileiterin Margit Kees und Mitarbeiterin Elisabeth Jocher auf der Jahresschlusssitzung des Marktgemeinderates.



Was den Bestand angeht, so hat die Gemeinde- und Pfarrbücherei inzwischen knapp 14.000 Medien. In den letzten drei Jahren ist es dabei leicht nach oben gegangen. Erfreulich ist in der Statistik der Balken bei den Besuchen: Da konnte heuer die Marke von 20.000 geknackt werden.



Bei den Ausleihzahlen reicht der gelbe Balken für 2022 nach oben bis zur Ziffer 34.000. Letztes Jahr waren es noch 4.000 weniger, wie an der Visualisierung abzulesen war, die an der Leinwand gezeigt wurde.



Drei Angestellte

Die Gemeinde- und Pfarrbücherei in Peiting, die im alten Klösterle eingerichtet ist, hat mit Margit Kees, Sabine Sänger und Elisabeth Jocher drei Angestellte in Teilzeit. Hinzu kommen 13 Frauen, die ehrenamtlich 1.000 Stunden im Jahr in der Bücherei tätig sind.



Ein Thema bei der Präsentation im Gemeinderat war die Raumnot. Eigentlich sollte man in einer Gemeinde mit 12.000 Einwohnern zirka 24.000 Bücher und andere Medien bereithalten, wenn man pro Kopf zwei Bücher rechnet. Platz sei eigentlich nur für 8.000 Medien. Immerhin habe man aber knapp 14.000 im Bestand, wenngleich es beengt sei.



Margit Kees verwies auf das Kindersachbuch-Projekt. Zudem erwähnte sie, dass im ersten Corona-Jahr 2020 neue Möbel angeschafft wurden. Ausgebaut worden sei der Kontakt zu den Kindergärten und Schulen am Ort. Auch aus verschiedenen Kindergärten kämen Erzieherinnen mit Buben und Mädchen regelmäßig vorbei. Solche Angebote könne man nur an Tagen ermöglichen, an denen nicht regulär geöffnet sei. Regelmäßig genutzt wird der Pfarrsaal der katholischen Gemeinde.



Gemeinderat Tobias Eding sprach das Thema E-Book an. Da wird in Peiting auf den Nachbarn in Schongau verwiesen oder auf Steingaden, wo es dieses Angebot ebenfalls gibt. In Peiting hat man sich vor einigen Jahren dafür entschieden, das E-Book nicht als eigenen Bereich aufzubauen, sondern mit dem Nachbarn zu kooperieren.



Anerkennende Worte

Susann Tabatabai-Schweizer fand anerkennende Worte für das Büchereiteam. „Wir wissen, wie wichtig Ihre Arbeit ist“. Andreas Barnsteiner („I bin ja it der geborene Bücherwurm“) war der Meinung, dass Peiting um einiges weniger attraktiv wäre, wenn es die Bücherei nicht gäbe. Er freue sich, wenn daheim in der Stube Bilderbücher mit kurzen Erklärungen herumliegen, in die seine Enkelkinder reinschauen.



Der Medienbestand sei aktuell, kommentierte Bürgermeister Peter Ostenrieder. Und er zeigte sich davon überzeugt: „Die Damen sind durchaus noch aufnahmefähig für neue Kunden.“ Damit im Jahr 2023 an mehreren Tagen vorkommt, was auf den Dienstagnachmittag vor Weihnachten zutraf: Keine Minute Öffnungszeit, in der niemand da war.