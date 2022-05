Steigende Lebenshaltungskosten: Nachfrage bei der Schongauer Tafel nimmt deutlich zu

Von: Rasso Schorer

Was kommt noch rein in den Einkaufswagen, wenn die Preise steigen und das eigene Budget klein bleibt? Hier können die Angebote im Schongauer Domizil eine Anlaufstelle bieten, darunter die Tafel. Die Nachfrage dort stieg zuletzt stark an.

Schongau – Wie wirken sich Inflation, immer teurerer und knapperer Wohnraum, höhere Lebensmittel- und Energiepreise auf jene Teile der Bevölkerung aus, die ohnehin kaum genug haben? Anhand von Eindrücken aus der Schongauer Tafel, der Wärmestuben und weiteren Angeboten im Domizil, Dominikus-Zimmermann-Straße 1 in Schongau, schilderte deren Leiter Stefan Schütz am Donnerstag im Seniorenbeirat die derzeitige Lage.

Von „Spiralen“ und dem „Teufelskreis“ sprach Schütz immer wieder. Er zeigte, wie es für Menschen in „materiell geprägten Lebenskrisen“ immer schwieriger wird, diese zu meistern. So werde auch eine vermeintlich kleine Herausforderung zur schweren Prüfung.



Dabei beistehen wollen die Angebote, die die Diakonie Herzogsägmühle im Domizil bereithält. Dazu gehören Schuldner- und Insolvenzberatung, Fachstellen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit, die aufsuchende Sozialarbeit, die Beratungsstelle für wohnungslose Menschen, die Wärmestube und die Tafel. Das Domizil richte sich weniger an Bewohner von Herzogsägmühle, sondern an die Bürgerinnen und Bürger aus Schongau und drumrum. „Auch an den Mittelstand“, so Schütz.



In so einer Spirale, wie er sie schildert, herrscht schon von sich aus eine Dynamik. Sie zieht nach unten. Dazu kommen die Rahmenbedingungen, die größere und kleinere Entwicklungen verursachen. Möglicherweise weniger Geld durch Corona und Kurzarbeit, zählte Schütz auf. Wer einmal einen bis dahin günstigen Wohnraum verlassen muss, tue sich immens schwer, wieder einen solchen zu finden. Dazu kommen Inflation, steigende Energie-, Wärme- und Lebensmittelpreise. „Der Sozialstaat an sich ist wohlwollend, man muss sich aber auskennen und sich um einiges kümmern“, fasste Schütz zusammen.



Inflation und Regelsatz

Bei monatlich 449 Euro liegt der Regelsatz bei Hartz IV, rechnete Schütz vor. Genau 155,82 Euro davon sind für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren vorgesehen. Das ist knapp bemessen, findet Schütz. Zumal wenn die Preise anziehen. Die Mietobergrenze liege bei 520 Euro. Was mehr benötigt wird, müsse beispielsweise aus den 449 Euro abgezwackt werden. Dennoch ist den Empfängern aufgetragen, Rücklagen zu bilden. Beispielsweise für den Fall, dass der Kühlschrank kaputt geht. Klar, dass dessen Nachfolger dann vermutlich günstig sein muss – und mit einer womöglich schlechten Energieeffizienz wieder für steigende Stromkosten sorgt.



Wer mit den knapp 156 Euro für Lebensmittel nicht klar kommt, kann wie viele andere Menschen zur Tafel gehen. 106 Ausweise sind dort derzeit ausgestellt. Ein solcher wird ab dem zweiten Gang zur Tafel nötig.



Deutlich mehr Bedarf in der Schongauer Tafel

„Die Nachfrage steigt seit Jahren“, schilderte Mitarbeiterin Agnes Assmann. 70 bis 80 auszugebende Tüten – seit Beginn der Corona-Pandemie wird vorgepackt – waren es, als Russland die Ukraine angriff und die Lebenshaltungskosten in Deutschland nochmals anzogen. Seitdem sind es bereits 100 bis 110 Tüten wöchentlich. „Und 60 mehr in der letzten Woche“, beschrieb Assmann die deutliche Tendenz.



20 Geschäfte aus dem Altlandkreis unterstützen die Tafel. Das Durchschnittsalter der 37 ehrenamtlichen Helfer liegt bei 61 Jahren. Beides, finanzielles und zupackendes Engagement, wird auch weiterhin benötigt.



Gegenüber der Tafel liegt die Wärmestube, Treffpunkt für wohnungslose und armutsbetroffene Menschen. Sie ist zum Beispiel auch wichtig, um postalisch für Post vom Amt erreichbar zu sein. Doch welche Dokumente sind überhaupt noch verfügbar, wenn die Wohnung weg ist? Je weiter man in der Spirale nach unten rutscht, desto mehr türmen sich die Widrigkeiten, schildert Schütz. Der rechtzeitige Weg zum Domizil kann helfen.