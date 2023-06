Steingadener Blütentage: Auch heuer an die 10.000 Besucher

Von: Rafael Sala

Teilen

Gärtnerin mit Leib und Seele: Auch Hanna Angermeier mit ihren exotischen Zierpflanzen gehörte zu den Ausstellern. © Sala

Steingaden – Die Steingadener Blütentage: Sie erweisen sich wieder einmal als Publikumsmagnet, zum neunten Mal inzwischen, seit das Ereignis im Jahr 2008 erstmals an den Start ging. Auch heuer waren die Parkplätze auf der Wiese voll, zwei Tage lang strömten Tausende aufs Gelände rund um den Fohlenhof und den Klostergarten St. Johannes, um sich dort von der Vielfalt der Angebote rund ums Pflanzen und Gärtnern inspirieren zu lassen. Gut 140 Aussteller präsentierten ihre Produkte.

Umrahmt wurde das Geschehen von zahlreichen Veranstaltungen: Am Samstag standen Vorträge auf dem Programm, die sich etwa dem Thema Kartoffelanbau und Tomatenvielfalt widmeten, für die Kleinen gab es einen Seifenblasenworkshop sowie eine offene Schnitzwerkstatt. Der Sonntag stand im Zeichen eines musikalischen Frühschoppens mit der Jugendkapelle Lechbruck-Steingaden und anderen Ensembles sowie reichlich Verköstigung. Am Ende konnte Veranstalterin Roberta Leimbach mit ihrem 15-köpfigen Team ein rundum positives Fazit ziehen: „Wir hatten wieder an die 10.000 Besucher, viele von ihnen reisten von weit an, aus dem Allgäu, der Bodensee-Gegend und der Schweiz – einfach eine großartige Resonanz.“



Der Grundgedanke: Im Mittelpunkt soll nicht nur die traditionelle bäuerliche Gartenkultur stehen, sondern das Augenmerk soll auch selteneren Pflanzen und ungewöhnlichen Anbaumethoden gelten. Der landwirtschaftliche Betrieb „allgana“ mit Sitz im Allgäu beispielsweise hat sich auf die Produktion von Naturdünger spezialisiert. Ohne Stickstoff geht da nichts – doch nicht im Verbund mit chemisch-industriellen Mitteln, sondern so, wie er in der Natur vorkommt, in der Luft. Eine Pflanze, die in der Lage ist, ihr das nährstoffspendende Element zu entziehen, ist der Weißklee – und genau der kommt in dem von Inhaber Manfred Igel entwickelten Granulat zu Einsatz. „Über sein Wurzelsystem schafft die Pflanze es, den Stickstoff auf natürliche Weise zu binden und dem Boden als Wachstumsspender zur Verfügung zu stellen“, informierte er Interessierte.



Dass Geranien eigentlich gar nicht so heißen dürften, sondern in Wirklichkeit Pelargonien sind, der Familie der Storchenschnabelgewächse angehören und bis zu 280 Arten umfassen – darüber gab die Floristin Hanna Angermeier Auskunft. Auch allerlei Exotisches hat sie zu bieten, darunter den Feuerdrachenzahn, der Honigstrauch oder das Löwenohr, das mit seinen kräftigen orangenfarbenen Blüten ein toller Blickfang auf dem Balkon oder der Terrasse ist.

Blütentage in Steingaden: „Überall Liebe spürbar“

Viele Besucher wollen die Blütentage nach eigenem Bekunden gar nicht mehr missen. „Einfach toll, ein wundervoll gestaltetes Areal, überall war Liebe spürbar“, so etwa Renate und Jörg Ebert, die vom Ammersee den Weg hierher gefunden haben. Catharina Jestaedt aus Peiting äußert sich nicht weniger erfreut: „Ich finde die Organisation großartig, alles ist so liebevoll durchdacht und der Veranstaltungsort einfach fabelhaft.“



Wie schaffen es die Veranstalter, die Blütentage mit solchem Leben zu füllen? Eines der Geheimnisse liegt nicht zuletzt auch im Team begründet, wie es eines der Mitglieder sieht: „Wir arbeiten alle ehrenamtlich und stecken einfach viel Herzblut hinein – das spüren alle, ob Aussteller oder Gäste.“ Das nächste Mal finden die „Steingadener Blütentage“ 2025 statt – zum zehnten Mal.