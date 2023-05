Steingadener Blütentage laden am 3. und 4. Juni ein

Von: Rafael Sala

Die Steingadener Blütentage locken am 3. und 4. Juni in die Gemeinde. © FKN

Steingaden – Es ist wieder so weit: Die Steingadener Blütentage öffnen ihre Pforten. Am 3. und am 4. Juni können Gartenliebhaber durch das weitläufige Areal in der Ortsmitte schlendern und sich an Blüten, Düften und einer ausgefallenen Pflanzenwelt erfreuen – zum Beispiel in dem an das Welfenmünster angrenzenden Klostergarten St. Johannes.

Dort betritt der Besucher ein regelrechtes Labyrinth aus Wildkräutern, Heilpflanzen, christlichen Symbolpflanzen sowie Garten- und Wildblumen – ein Themengang aus zwölf Stationen und eine Kreation, für das der 3.000-Seelen-Ort 2008 vom Landkreis mit dem Umweltpreis ausgezeichnet wurde. Ziel ist es, die traditionelle bäuerliche Gartenkultur mit modernen Angeboten zu verbinden, wie Veranstalterin Roberta Leimbach und das Steingadener Blütentage-Team mitteilen.

Das bedeutet: Nicht nur die Pflanzenwelt selbst steht im Vordergrund, sondern auch das, was ihr den letzten Schliff gibt – Gartenaccessoires wie Rosenbögen, Rankgitter, Wandregale oder Deko-Körbe. Ein breites Vortrags-, Musik- und Kinderprogramm rundet die Veranstaltung ab, auch kulinarische Köstlichkeiten stehen wie gehabt auf dem Programm. Wer nicht nur den sprichwörtlichen grünen Daumen, sondern auch ein „grünes Herz“ hat, sollte sich das traditionelle Ereignis, das immer wieder Besucher aus weiten Teilen Deutschlands anzieht, nicht entgehen lassen.

Am Samstag ist der Garten von 10 bis 19, am Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.