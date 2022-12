Stephan Hilds (UWV) Weihnachtsrede im Schongauer Stadtrat

Schongau – Es ist Tradition. Die Weihnachtsrede im Schongauer Stadtrat musste jedoch wie vieles andere auch zwei Jahre wegen Corona pausieren. In der Weihnachtssitzung konnte Stephan Hild (UWV) diese nun nachholen.

Bis 2019 sei diese Tradition immer gepflegt worden und bis 2019 habe der Stadtrat auch viele Dinge abarbeiten können. „Die Leitplanken waren klar geordnet“, so Hild. Bis ein Virus alles auf den Kopf gestellt hat. Anfang 2020 habe man intensiv und kurzfristig viele Veränderungen vornehmen müssen. „Die Rahmenbedingungen haben sich durch die Pandemie geändert“, so Hild. Viele neue Wörter kamen auf einmal in unseren Wortschatz. „Maskenpflicht, Impflicht, Lockdown, Ausgangssperre, Homeschooling, Inzidenz – alles Begriffe, auf die wir gerne verzichtet hätten.“ Auch im Gremium brachte das Neuerungen mit sich. „Wir trafen uns mit Abstand und Maske im Jakob-Pfeiffer-Haus“, blickte Hild zurück.



Gestärkt aus der Krise

Nach dem Winter 2021/2022 und als man dachte, Corona sei überstanden, begann der Krieg in der Ukraine. „Die Zivilbevölkerung leidet in unvorstellbarem Maße“, so Hild. Das alles habe auch Veränderungen in unser Leben gebracht, die uns stark beeinflussen. „Die Preise sind gestiegen, Lieferketten brechen ab, Lebenshaltungskosten sind kaum mehr zu stemmen. Wir müssen unser Konsumverhalten überdenken“, warnte er. Das treffe uns nicht nur privat, sondern auch im Stadtrat. Ein Zurück zu dem, wie es vor Corona war, gebe es nicht. Es gelte aber, gestärkt aus diesen Krisen zu gehen. Zum Krankenhaus-Bürgerentscheid sagte Hild, es gelte die Entscheidung zu respektieren.



Hild dankte allen Vereinen, Gewerbetreibenden und vielen mehr. „Friedliche und fröhliche Weihnachten sowie ein friedliches 2023“, waren seine Wünsche am Ende seiner Weihnachtsrede.