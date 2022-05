„Bock auf Street Food“ in Schongau

Von: Rasso Schorer

Die Street Food Festivals kehren zurück, auch nach Schongau. Der Lechkurier/Kreisbote verlost 2x2 Gutscheine. © Symbolfoto: Panthermedia/amlanmathur

Schongau – Die Street Food Festivals kehren zurück: Ab Freitag, 17 Uhr, und am Samstag sowie Sonntag jeweils ab 12 Uhr auch in Schongau. 18 Stände sind beim Street Food Markt auf dem Marienplatz dabei. Der Kreisbote verlost Gutscheine.

Die kulinarische Palette reicht unter anderem von Maultaschen über Burger, Tex Mex und Paella bis zu Thai, Indisch und Vietnamesisch. Die Zutaten fürs Schlemmer-Event in der Altstadt sind dieselben, wie von vor der Pandemie gewohnt, schildert Veranstalter Domenic Lohrmann. „Ich bin mir sicher, die Leute haben wieder Bock drauf.“ Der Lechkurier/Kreisbote verlost 2x2 Gutscheine.

Street Food Markt in Schongau: Gutscheine gewinnen

Wer gewinnen will, kann bis einschließlich Donnerstag, 5. Mai, das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Street Food“ ausfüllen und somit an der Verlosung teilnehmen. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können die jeweils zwei Gutscheine am Getränkestand abholen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.