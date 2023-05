Streetfood-Festival am Schongauer Volksfestplatz – Gutscheine gewinnen

Es ist wieder Streetfood-Zeit am Schongauer Volksfestplatz. Von Freitag bis Sonntag kann man hier internationale Schmankerl entdecken. © Archiv

Schongau – Am Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 14. Mai, lädt die „Streetfood-Family“ nach Schongau zum kulinarischen Entdecken der internationalen Straßenküche ein. Auf dem Volksfestplatz Schongau gibt es an diesem Wochenende wieder einiges zu entdecken.

Das Streetfood-Festival findet nun zum 6. Mal im Herzen Schongaus statt. In den Imbisswagen bereiten die „Streetfood-Artists“ am Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr internationales Essen zu. „Von vegan über Bunte-Burger, Steaks, Langos, Kartoffelchips, Fleischspieße, BBQ, bis hin zu einem Bayrisch-Foodtruck, Thai-Wok, Café Mobil, Baumstriezel, Crêpes und vieles mehr“, gibt die Streetfood Family vom Veranstalter „TSP Agency“ einen Ausblick auf das vielfältige Essensangebot.



Wie verlosen für das Schongauer Streetfood-Festival am Wochenende drei Schlemmergutscheine, jeweils im Wert von 15 Euro. Einfach das Gewinnspielformular ausfüllen und das Stichwort „Schlemmen“ angeben. Teilnahmeschluss ist der kommende Freitag, 12. Mai, 12 Uhr. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Viel Glück!

Hier geht‘s zum Gewinnspielformular.