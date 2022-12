Blackout: Stadt Schongau trifft Vorbereitungen

Krisenstab gebildet

Schongau – In einem Vortrag auf Einladung des Seniorenbeirats hat sich Dr. Sandra Kreitner jüngst in Schongau dem Thema Blackout gewidmet, auch Bürgermeister Falk Sluyterman kam in der Bürgerversammlung kurz darauf zurück. Nun wendet sich die Stadt in einer Pressemitteilung an ihre Bürger.

Von einem Blackout spricht man, wenn ein lang dauernder und flächendeckender Stromausfall vorliegt. Das deutsche Stromnetz gelte als zuverlässig und sicher, schreibt die Stadt. „Klar ist aber auch, je mehr man sich im Vorfeld einmal mit der Thematik ‚Blackout‘ auseinandergesetzt hat, umso besser ist man auf einen eventuellen Ernstfall vorbereitet.“ Das Thema beschäftige das Rathaus seit einiger Zeit, erste Maßnahmen seien ergriffen worden. So wurde ein Krisenstab gegründet, der im Ernstfall alle notwendigen Entscheidungen treffen werde.



„Leuchtturm“, also Anlaufstelle für die Bürgerschaft, ist das Feuerwehrhaus, da dort eine Notstromversorgung gewährleistet sei. Die Versorgung der Schongauer mit Trinkwasser sei auch bei einem Blackout sichergestellt. „Daneben arbeiten wir gerade an weiteren Versorgungsmaßnahmen.“



Doch auch jeder einzelne sei gefordert. „Einen Katastrophenfall werden wir nur dann gut überstehen, wenn wir alle möglichst gut vorbereitet sind.“ Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katas­trophenhilfe hat einen Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen auf seiner Homepage veröffentlicht. Darin enthalten ist auch eine persönliche Checkliste für die Bevorratung von Lebensmitteln auf 14 Tage und weiteren nützlichen Gegenständen.

Die Pressemitteilung sei als allgemeiner Hinweis zu verstehen, so die Stadt. Einen konkreten Anlass dafür gebe es nicht.

