Tafel Peiting, Begegnungscafé und Beratung unter einem Dach

Von: Rasso Schorer

Peter Zilles, Vorsitzender des Tafelverbands Bayern (hinten rechts), schaute zum Start der Peitinger Tafel vorbei. © Diakonie Herzogsägmühle

Peiting – Nach Monaten der Renovierungs- und Einrichtungsarbeiten startete am ersten Junimontag das neue „Anderl“ mit der Tafel Peiting und dem Begegnungscafé des Helferkreises Asyl.

„Ein ganz besonderes Gemeinschaftsprojekt“ sieht Bürgermeister Peter Ostenrieder in der Poststraße 6 realisiert. Ein offener Ort in der Ortsmitte für Menschen, die Gesellschaft, Gemeinschaft oder Unterstützung suchen oder die eine ergänzende Versorgung durch die Tafel benötigen. Der Name „Anderl“ bleibt ganz bewusst – „so, wie man ihn in Peiting auch kennt“, erklärt Ostenrieder.



Fast 1.000 Tafeln gibt es inzwischen in Deutschland, davon die zweitmeisten (171) in Bayern. Teure Lebenshaltungskosten sorgen bei Menschen mit geringem Einkommen, kleinen Renten oder bei denen, die von Bürgergeld leben müssen, zunehmend zu Notsituationen, in denen sie auf temporäre oder auch längerfristige Unterstützung durch die Tafeln angewiesen sind.



Im Jahr 2005 wurde die Schongauer Tafel gegründet. Im März 2023 folgte die Gründung der Tafel Peiting um zum einen auf die Zunahme an Tafelkunden aus der Marktgemeinde, die nach Schongau kamen, auch wohnortnah reagieren zu können sowie um bessere Lagerkapazitäten zu schaffen (wir berichteten). Am 1. Juni wurden die ersten Lebensmittel im Anderl ausgegeben. Etwa 150 Personen werden in Peiting und Umgebung versorgt.



„Das war einer meiner ersten Gänge, die ich im neuen Amt machte, da auch in Peiting eine Tafel wichtig wäre“, schildert Ostenrieder, wie er den Kontakt zur Schongauer Tafel aufnahm, um über einen Standort auch in Peiting zu sprechen. Die Diakonie Herzogsägmühle als Träger zog mit; Ende 2022 waren die Räumlichkeiten gefunden.



Birgit Gutzeit, Teilbereichsleitung Regionale Angebote für Menschen in besonderen Lebenslagen bei der Diakonie Herzogsägmühle, sprach die Koordinatorinnen des Asyl-Begegnungscafés Peiting, Sabine Haser und Gabi Sanktjohanser an und lotete eine mögliche Kooperation aus – auch hier auch hier überzeugte das Anderl. Zudem wird es noch weitere Beratungsangebote vor Ort geben. Die Schuldnerberatung, die Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit wie auch die Asylsozialberatung werden regelmäßig vor Ort sein.



Bis zur Eröffnung gab es viel zu tun. Petra Jaeger und Stefan Schütz für die Tafel sowie Gabi Sanktjohanser und Erika Schönenborn für das Begegnungscafé planten und organisierten die Renovierung, rückten Möbel und richteten die Räume ein. Es soll laut Bürgermeister „ein echter Ort der Begegnung sein für jeden, der auch begegnen will“.



Nicht zuletzt das Finden weiterer ehrenamtlicher Helfer, ohne die der Betrieb nicht möglich wäre, gingen Jaeger und Schütz an, sodass die Tafel mittlerweile auf ein rund 40-köpfiges Ehrenamtsteam bauen kann. Die Ehrenamtlichen der Schongauer Tafel stehen mit ihrer Erfahrung zur Seite. Und auch für das Cafe können sich weiterhin natürlich Freiwillige melden (Tafel Schongau Tel. 08861/219 7540; Tafel Peiting Tel. 08861/219 7010).

Kontakt und Infos

Lebensmittelausgabe immer donnerstags; in Schongau von 11 bis 15 Uhr und in Peiting von 11 bis 13.30 Uhr.



Terminvereinbarung für Beratungsangebote der Schuldnerberatung oder der Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit: Tel. 08861/219 7540.



Öffnungszeiten Café: Dienstag (15 bis 19 Uhr), Mittwoch (14.30 bis 16.30 Uhr), Donnerstag (13 bis 16 Uhr).