Tag der offenen Gartentür auch in Schwabbruck und Böbing-Pischlach

Am Sonntag, 26. Juni, ist bayernweit Tag der offenen Gartentür, auch in Schwabbruck und Böbing-Pischlach. © Landratsamt

Landkreis – Am Sonntag, 26. Juni, ist wieder Tag der offenen Gartentür. Heuer sind von 10 bis 17 Uhr sechs reizvolle Gärten in Schwabbruck zu besuchen. Außerdem können Gäste das Naturgartenprojekt, das sich im Aufbau befindet, sowie den kleinen Permakulturgarten in Böbing-Pischlach des langjährigen Permakulturberaters Helmut Oehler besichtigen.

Gleichzeitig begeht das Künstlerpaar Bali Tollak und Wolfgang Dennig das 20-jährige Bestehen des Kunstateliers in Schwabbruck. Die beiden unterstützen den Gartenbauverein mit eigens angefertigten Seelenbrettern. Für die Verpflegung ist am Feuerwehrhaus gesorgt. Die beiden örtlichen Gasthäuser haben sich ebenfalls auf mehr Besucher eingestellt. Mitglieder des Vereins „Plant for the Planet“ stellen zudem ihre Arbeit im Garten der Familie Siegl vor.



Vor Ort gibt es einen detaillierten Plan für den Rundgang, Parkplätze und Orte zum Verweilen.

Weitere Informationen zum Tag der offenen Gartentür:

• www.gartenbauvereine-oberbayern.de

• www.tag-der-offenen-gartentuer-oberbayern.de (Broschüre)

• www.permakulturberatung.de (Teilnehmergarten in Pisch­lach)

• www.balitollak.de (Künstler­atelier Schwabbruck)