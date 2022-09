Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Schongau

Von: Hans-Helmut Herold

Beim Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr in Schongau war einiges für die zahlreichen Besucher geboten. © Herold

Schongau – Bei einem Alarm sind sie in wenigen Minuten am Ort des Einsatzes. Sommer wie Winter, Tag und Nacht, rund um die Uhr. Und das ehrenamtlich. Die Rede ist von den Männern und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Schongau. Sie alle gaben bei einem Tag der offenen Tür den vielen Besuchern einen Einblick in ihre breitgefächerte Einsatzarbeit. Führungen durch das neuen Gebäude waren das i-Tüpfelchen.

„Um 11 Uhr war Einlass, jetzt um 12 ist schon volle Hütte“, ist salopp ausgedrückt der Kommentar von Kreisbrandinspektor Markus Deutschenbaur, der mit seinem Kollegen Ludwig Fernsemmer den enormen Andrang an der großen Drehleiter be­obachtet. Dieser Ausspruch ist ein Kompliment an alle Kräfte der Schongauer Wehr, die für diesen Tag ein großartiges Programm zusammengestellt haben. Auch die positiven Kommentare der Besucher überschlagen sich schon nach kurzer Zeit. „So einen Tag müsste es jedes Jahr geben“, der Wunsch vieler Gäste.



Es ist ein Tag der Familien. Zwei Löschgruppenfahrzeuge sind im Pendelverkehr nonstop unterwegs, um Kindern eine Fahrt im „echten“ Feuerwehrauto zu ermöglichen. Manuela Bednatzki, Maximilian Sterl und Andreas Deibler sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Selbst bei dem Wolkenbruch am frühen Nachmittag bleibt die Warteschlange bestehen.



„Ausgefahren werden kann die Drehleiter auf 32 Meter“, ist von Michael Schießlbauer zu erfahren. Er überwacht die Sicherheit beim Einstieg in den Personenkorb der Drehleiter. Auch hier stehen die Besucher geduldig in der Schlange, um einmal das Gelände von oben betrachten zu können.



Michael Kaiser und Kurt Konrad haben die Aufgabe, von der Zentrale aus durch die neu gebauten Räume zu führen. Dabei werden auch Atemschutzwerkstatt, neue Duschräume, Sozialbau, Schlauchwaschanlage und Fahrzeughallen inspiziert. Großzügig, übersichtlich, zweckmäßig, eine gelungene Baumaßnahme.



Kleine Statistik am Rande: Die FF Schongau hat 83 Aktive, 15 Jugendliche und 43 Fördermitglieder. Nachwuchs ist in allen Bereichen erwünscht. Es wird jährlich zu zirka 100 bis 140 Einsätzen alarmiert. Derzeit laufende Einsatznummer: 121.