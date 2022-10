Tag des Einbruchschutzes: Informationsangebot der Polizei

Von: Hans-Helmut Herold

Zahnarzt Martin Vialon (mit Maske) erhält professionelle Antworten von Kriminalhauptkommissar Simon Bräutigam. Im Hintergrund Hauptmeisterin Susan Schmidt, daneben die Praktikanten Sina Wirth und Matthias Podack (v. rechts). © Herold

Schongau – Die Tage werden wieder grauer, die Abende früher dunkel. Um Einbrechern keine Chance zu bieten, werden rund um den 30. Oktober, dem Tag des Einbruchschutzes, Präventionsveranstaltungen durchgeführt.

„Die Einbruchszahlen sind in diesem Jahr schon über 50 Prozent gestiegen“, so die erschreckende Information von Kriminalhauptkommissar Simon Bräutigam. Er ist Spezialist auf dem Gebiet der Prävention, steht vor allem für Fragen rund um den Einbruchschutz zur Verfügung. Auch in Sachen richtiges Verhalten bei Trickbetrügereien kann er klare Antworten geben.



Vergangenen Mittwoch im Vorraum des V-Marktes in Schongau: Marktleiter Andreas Ziegler hat diesen Platz gerne zur Verfügung gestellt, er hält das Thema für wichtig. „Habe selbst eine Oma mit 93 Jahren und weiß, wie schnell irgendwelche Betrüger bei einem ‚Türgeschäft‘ ältere Leute über den Tisch ziehen wollen.“



Ein weiterer Grund für eine steigende Kriminalität ist für ihn die Tatsache, dass der Bürger wegen der Preiserhöhungen immer weniger Geld in den Taschen hat. „Da kommt man schnell auf eine dumme Idee.“



Die Chance für eine persönliche Beratung am Schopf packt Zahnarzt Martin Vialon. Er hat von dem Service der Polizei gelesen und seinen Einkauf mit der Beratung verbunden. „Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrem Zuhause?“, so die einfache Frage von Simon Bräutigam. Vialon muss nachdenken, für Bräutigam schon Antwort genug. „Wenn Sie sich nicht sicher fühlen, wenn Sie nicht voll überzeugt sind, dass alles um Ihr Anwesen sicher ist, holen Sie sich Unterstützung von uns“, so der Polizist. Seit über acht Jahren ist er in dem Geschäft rund um Prävention tätig, er kennt alle Maschen der Einbrecher und Trickdiebe.



Das Angebot der Polizei ist bemerkenswert. „Sie rufen uns an, wir machen einen Termin aus, dann komme ich persönlich zu Ihnen nach Hause“, so Bräutigam. Wie er weiter erklärt, prüft er vor Ort Fenster und Türen, schaut sich alles an und macht gezielte Vorschläge zur Verbesserung. „Sogar ein Protokoll wird vor Ort geschrieben und Listen von Firmen aus der Region für Verbesserungsarbeiten werden übergeben“, schildert der Kriminalhauptkommissar.



Am Tisch daneben ist Polizeihauptmeisterin Susan Schmidt. Sie informiert über ein weiteres Thema, das in letzter Zeit trotz Aufklärung und Information durch die Medien, bei Verbrechern immer noch hoch im Kurs steht. „Trickbetrug“ so das Schlagwort. „Ja nicht sich am Telefon in ein Gespräch verwickeln lassen“, so der Appell der Polizistin an eine Gruppe von Senioren. Diese nicken alle, haben auch schon Erfahrungen mit Anrufen gemacht. „Wir legen sofort den Hörer auf“, kann man von dem Trio vernehmen.



Wie Schmidt erklärt, sind Schockanrufe hochaktuell. Weiter berichtet sie anhand von Beispielen, wie gut geschult die Betrüger in ihrer Vorgehensweise sind. Man muss hellhörig sein, wenn einem bestimmte Forderungen aufgetragen werden. „Sofort auflegen, sich keinesfalls in ein Gespräch verwickeln lassen oder irgendwelche Auskünfte geben“, so Schmidt. Dann die Polizei unter 110 informieren.



Wie leichtsinnig viele Bürger mit ihren Scheckkarten oder PIN-Nummern umgehen, kann Bräutigam mit Beispielen belegen. „Die Geheimnummern sind in sehr vielen Fällen in der Telefonnummer getarnt“, so Bräutigam. Für die Betrüger eine meist einfache Angelegenheit, in kurzer Zeit die Geheimnummern zu knacken. Auch werden gestohlene Scheckkarten von Dieben verwendet, um sich anstatt mit dem richtigen Personalausweis sich mit diesen auszuweisen. Ein Trick, der immer noch angewendet wird und leider funktioniert.



Bräutigam bietet noch einen weiteren wichtigen Service an, der nicht zu unterschätzen ist. „Ist das Kind mal in den Brunnen gefallen, also wurde bei jemandem eingebrochen, bieten wir eine Opfernachsorge an.“ Er kommt dann zu den Opfern, hört sich ihre Geschichte an. „Wir reden dann über alles. Wenn ich wieder gehe, sind die Menschen viel beruhigter und können wieder schlafen.“.



Wer sich in aller Ruhe über die Tricks der Gauner informieren will, kann die Broschüren über Prävention bei den Polizeidienststellen kostenlos erhalten. „Vorbeugen ist besser als bohren“, würde der Zahnarzt sagen.