Kultur-Events im Landkreis Weilheim-Schongau am 10. September

Von: Sabine Fleischer

Die Pilgerherberge mit besonderen Details ist in Wildsteig in der Kirchbergstraße 25 zu besichtigen. © Herterich

Landkreis – Deutschland größtes Kulturevent der „Tag des offenen Denkmals“ findet am 10. September statt und feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Deutschlandweit wird er von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert und öffnet Türen für besondere Einblicke.

nter dem Motto „Talent Monument“ kann an dem Tag hinter den Vorhang geblickt werden. Kleine und große Stars der Denkmäler rücken ins Rampenlicht und zeigen ihre einzigartigen Eigenschaften und Qualitäten. Am Tag des offenen Denkmals bekommen die besonderen Objekte eine Bühne, um ihr Talent, ihre Besonderheit in der Vielfälligkeit der Denkmallandschaft dem interessierten Publikum zu zeigen. Besonders passend zum Thema ist eine Besichtigung des ehemaligen Komödienhauses in Steingaden.



Auch im Landkreis Weilheim-Schongau öffnen stolze Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer Ihre Türen und zeigen, was ihre Talente im Programm des Denkmalschutzes können, wie Vergangenheit und Gegenwart verknüpft und immer neue Auftritte ermöglich werden. Aufgaben und Herausforderungen, die sich beim Umgang mit Denkmalen stellen, werden veranschaulicht durch Erläuterungen oder Führungen.



Auf einer Entdeckungstour können im Landkreis folgenden Orte erlebt werden:

• Hohenfurch, St. Ursula-Kapelle, geöffnet 9-17 Uhr, 10 Uhr Führung

• Pähl, Kerschlach 7, Bauernhaus, geöffnet 13-17 Uhr

• Raisting, Sölber Straße 4, „Schmalzer Hof“, geöffnet 10-17 Uhr

• Seeshaupt, Bahnhofstraße 45, Forsthaus, geöffnet 10.30-16.30 Uhr, nur Garten und Nebengebäude zugänglich, Flohmarkt mit Stücken aus dem Fundus der Bauherrin

• Steingaden, Prämonstratenserstraße 10, „Komödienhaus“, geöffnet 14-16 Uhr

• Weilheim, Obere Stadt 98, geöffnet 13-18 Uhr, Führungen zur vollen Stunde, volksmusikalische Umrahmung

•Wildsteig Kirchbergstraße 25 „Pilgerherberge“, geöffnet 10-13 Uhr, Führungen 10-13 Uhr zur vollen Stunde

• Wildsteig „Lourdesgrotte“ unterhalb der Kirche, immer geöffnet, Führungen 10-13 Uhr zur vollen Stunde.

Eine Übersichtskarte und weitere Informationen zu den teilnehmenden Objekten unter: www.tag-des-offenen-denkmals.de.