Tausende zu Gast beim Mühlentag in Schwabsoien

Von: Oliver Sommer

Am Mühlentag in Schwabsoien wurde gezeigt, wie mit einem Deichelbohrer früher Wasserrohre hergestellt wurden. © Oliver Sommer

Schwabsoien – Es war die Mischung aus Natur und Kultur an der Schönach, die mehrere Tausend Besucher in das Dorf der vielen Mühlen lockte. Und endlich wieder einmal Normalität nach zwei Jahren der Abstinenz, wie man allenthalben hören konnte. Geboten war Technik zum Anfassen von gestern, die aktueller denn je ist, und viel Wissenswertes rund um die Mühlen an der Schönach.

Für viele begann der 29. Deutsche Mühlentag am Rathaus der Gemeinde, von wo aus die Führungen starteten. Erzählt wurde die Geschichte der Handelsroute von Italien nach Augsburg und wie findige Kaufleute die Wegelagerer am Lech umgingen, die Zugehörigkeit Schwabsoiens zur Augsburger Gerichtsbarkeit wie zum Augsburger Bischof und zum Füssener Kloster St. Mang. Nicht zuletzt dadurch konnte der Ort eine solche Bedeutung bekommen, standen hier doch zu Hochzeiten vier Hammerschmieden; heute weist immerhin noch eine auf dieses alte Handwerk hin.



So hatten die Mühlen ganz dem Motto folgend ihre Türen und Tore geöffnet, man konnte sehen, wie die Spreu vom Weizen getrennt wird bzw. früher mithilfe einer Dreschmaschine wurde. Und die passenden Lokomobile, heute eher Schlepper oder Traktor genannt, hatten rund um die Pröbstlmühle Aufstellung genommen, wie auch andere Oldtimer, Motorräder, alte Landrover und das Schwab­soier Feuerwehrfahrzeug, das mit einem „Zwillingsbruder“ aus Leeder einen Einblick in die Geschichte des Löschens gab. Noch etwas weiter zurück reicht die Geschichte, die im Kutschenmuseum ausgestellt ist, Johann Hartmann sammelt und restauriert seit vielen Jahren die Fahrzeuge unserer Vorfahren.



Noch älter als die Kutschen ist das Handwerk, das der Bayr Schorsch unweit der Wasserversorgung zeigte. Genauso wie Hermann Paul veranschaulichte Bayr, was er einst in seiner Lehrzeit gelernt hatte, und führte vor, wie früher Wasserrohre hergestellt wurden. Mit einem langen Bohrer, dem Deichelbohrer, kann Bayr die zwei Meter langen Baumstämme aushöhlen. Richtig verlegt, so der Experte, der allerdings einer der Letzten ist, die diese Kunst beherrschen, können die Baumstämme im Boden problemlos Jahrhunderte überdauern. Und bevor das auf Rohöl basierende Plastik bei uns Einzug hielt, waren es Schmiede wie Hermann Paul, die unsere Welt mit Nützlichem und Schickem versorgten. Im Feuer plastisch gemacht, sorgten die Hämmer in der nun über 600 Jahre alten Schmiede dafür, dass das Eisen geschmiedet werden konnte, solange es heiß war.