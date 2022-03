Tempo 30 in ganz Schongau?

Von: Rasso Schorer

Teilen

Hier am Jugendheimweg beginnt eine Zone 30. Geht es nach den Grünen, kommt eine entsprechende Tempobegrenzung auch in weiten anderen Teilen in Schongau. © Schorer

Schongau – Tempo 30 im ganzen Stadtgebiet? Ja, wenn es nach den Grünen geht. Einen Zwischenschritt auf diesem Ziel wollen sie per Antrag erreichen. Diesem widmet sich der Stadtrat am Dienstag.

Sich für Tempo 30 zu entscheiden ist für Kommunen mit Hürden verbunden. Doch diese sollen niedriger werden. „Es deuten sich Gesetzesänderungen an“, begründet Grünen-Stadträtin Bettina Buresch in ihrem Antrag. Bis es soweit ist, könne Schongau ihrem Willen nach per Grundsatzbeschluss bereits vier Schritte in Angriff nehmen: „Tempo 30 auf allen jetzt schon möglichen Straßen einführen, einen Lärmaktionsplan erarbeiten lassen, sich als Pilotprojekt anbieten und sich der kommunalen Initiative ‚Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten‘ anschließen“.

„Steigende Lebensqualität“ durch Tempo 30 in Schongau

Für zu viele Strecken, auch kurze, werde sich in Schongau ins Auto gesetzt. Für den Umstieg brauche es Fahrradwege, so Buresch. Diese könnten schnell und günstig auf den Straßen eingerichtet werden – wenn es dort gemächlicher zuginge. Ein kürzerer Bremsweg erhöhe die Sicherheit. Mit dem Schulzentrum, zu dem Kinder aus allen Richtungen streben, sei Tempo 30 für Schongau besonders relevant. Zudem: „Mit Tempolimit in der ganzen Stadt entfallen lautstarke Beschleunigungen nach Geschwindigkeitsbegrenzungen. Der Lärmpegel sinkt, die Lebensqualität steigt.“ Ferner werde die Umgehungsstraße zu wenig genutzt. Ein innerstädtisches Tempolimit könnte zu einer Verkehrsverlagerung beitragen.



Argumente, für die man auch in Peiting offen ist, nun aber einen Dämpfer erlebt: Dort müssen in einigen Straßen die Tempo 30-Abschnitte wieder verkürzt oder sogar ganz zurückgenommen werden.