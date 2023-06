„The Purple Place“: Erstes Coworking in Schongau eröffnet

Von: Rasso Schorer

Bei der Eröffnung im Jugendheimweg: Michael Stief (freiberuflicher Personalentwickler), Ralf Esser (Vermieter), Daniela Puzzovio (2. Bürgermeisterin Schongau) und Robert Herbst (Allgäu Coworking GmbH) (v. links). © Heberle

Schongau – Weltweit ist es vor allem ein Trend aus den großen Städten, der jetzt auch nach Schongau „schwappt“: Das erste Coworking Schongaus wurde Anfang Mai eröffnet und steht Freiberuflern und aber auch Angestellten ab sofort zur Buchung bereit.

Anfang Mai lud der Schongauer Coworking Space „The Purple Place“ zur Neueröffnung ein und neben Schongaus zweiter Bürgermeisterin Daniela Puzzovio nutzten erste Mieter der Büroflächen sowie Interessierte die Möglichkeit, sich zu vernetzen und die neuen Räumlichkeiten im Jugendheimweg 3B zu begutachten. „Auf knapp 85 Quadratmetern bietet ‚The Purple Place‘ Selbstständigen, Angestellten und jedem, der einen Ort zum Arbeiten braucht, drei Einzelbüros sowie drei weitere flexibel nutzbare Schreibtische“, so Robert Herbst von der Allgäu Coworking GmbH.



Coworking ist eine neue Form der „Zusammenarbeit“, da die Arbeitswelt sich seit Corona schlagartig verändert hat und eine vormals unabdingbare Anwesenheit im Büro der Flexibilität von Homeoffice und flexiblen Arbeitszeitmodellen gewichen ist. „Leben, wo andere Urlaub machen“ ist die Devise vieler „Groß-Städter“, die unter hohen Mieten und wenig Natur leiden, und zunehmend falle ihre Wahl auf Schongau und Umgebung, so Herbst. Ein Trend, den die Allgäu Coworking GmbH spüre und proaktiv Räume schaffe, in denen Freiberuflern und Angestellten die Möglichkeit gegeben wird, professionell und gemeinsam mit anderen „Coworkern“ in einem Büro zu arbeiten, ohne sich selbst um Internetanschluss, Sauberkeit und Mietverträge zu kümmern.



„The Purple Place“ ist eines von aktuell fünf Coworking Spaces, die unter der Allgäu Coworking GmbH von Natalia und Robert Herbst im näheren Umkreis vom Hauptsitz Marktoberdorf betrieben werden. „Ganz im Sinne der neuen, flexiblen Arbeitswelt sind spontane Tagesbesuche genauso möglich wie die langfristige Anmietung von abschließbaren Büros zur alleinigen Nutzung. Abgerundet wird das Konzept durch Räume für Besprechungen sowie Workshops“, so Herbst. Für Selbstständige, Angestellte und Freelancer, die einen ruhigen Raum zum Arbeiten suchen, bietet die Allgäu Coworking GmbH auch technisch voll ausgestattete Coworking Spaces in Nesselwang, Marktoberdorf, Kaufbeuren sowie Füssen an. In Schongau startet die Vermietung ab sofort, auch auf Sonderwünsche der Interessenten könne eingegangen werden, so könnte einer der Räume prinzipiell auch als Praxis bzw. kleines Studio für kosmetische Leistungen betrieben werden.