Thema Krankenhausreform: „jetzt red i“ in Schongau

Von: Rasso Schorer

Teilen

Tilmann Schöberl und Franziska Eder moderieren „jetzt red i“. Das BR Fernsehen ist am Mittwoch in Schongau zu Gast. © BR

Landkreis – Bund und Länder haben sich geeinigt, wie die lange geplante Krankenhausreform aussehen soll. Was diese für Bayern bringt, fragt das BR Fernsehen mit seiner Sendung „jetzt red i“ – nämlich am kommenden Mittwoch in Schongau.

Die wichtigsten Punkte der Krankenhausreform: Die Kliniken sollen weniger nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben werden, dabei soll die flächendeckende Grundversorgung erhalten bleiben. Was das für das Schongauer Krankenhaus bedeutet, ist kaum absehbar.



Demo am Samstag

Wichtiger Termin ist weiterhin der 28. Juli. Dann soll die Krankenhaus GmbH dem Kreistag in der Peitinger Schloßberghalle ihr Konzept vorlegen (wir berichteten). Für nächsten Samstag, 22. Juli, hat das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau ab 11 Uhr die nächste Großdemo am Marienplatz angekündigt.



Lauterbach: „Viele Insolvenzen“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte: „Bis die Reform wirklich wirkt, werden noch sehr viele Kliniken in die Insolvenz gehen.“ Was also passiert mit solchen Häusern, die sich schon jetzt in akuten Schwierigkeiten befinden?



Als einziges Bundesland hat Bayern dem Entwurf zur Krankenhausreform nicht zugestimmt. Grundsätzlich werde zwar ein richtiger Weg eingeschlagen, so Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), aber der Bund schreibe den Ländern bei der Planung zu viel vor. Bis zum Herbst soll das Gesetz ausgearbeitet werden.



Was bedeutet die Krankenhausreform also für Kliniken wie die in Schongau? Dass die hiesigen Alarmglocken schrillen, hat auch das BR Fernsehen erkannt und lädt zum „jetzt red i“ ein, moderiert von Tilmann Schöberl und Franziska Eder: „Wie kann eine ortsnahe medizinische Versorgung in Bayern aussehen? Können wir uns kleinere Krankenhäuser in Zukunft noch leisten? Was sagen die Bürgerinnen und Bürger zu der Reform?“.



Kostenlose Tickets

Am Mittwoch, 19. Juli, wird in der Lechsporthalle, Bürgermeister-Lechenbauer-Str. 11, diskutiert. Mit dabei ist neben Holetschek auch Florian von Brunn, Vorsitzender der BayernSPD. Einlass ist ab 19.15 Uhr, Sendungsbeginn um 20.15 Uhr. Kostenlose Karten können per Mail an jetztredi@br.de oder unter Tel. 089/5900-25299 reserviert werden.