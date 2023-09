Notare Georg Ruhland und Judith Junk informieren in Peiting über Steuerregelungen

Von: Sabine Fleischer

Informationsabend der Frauenunion: (v.l.) Judith Junk, Bürgermeister Peter Ostenrieder, Irma Gundlach (Frauenunion), Georg Ruhland, Angelika Flock (Frauenunion) und MdL Harald Kühn. © WK

Peiting – Der Kreisverband der Frauenunion (FU) hatte zum Informationsabend über das Erben und Vererben in die Peitinger „Zechenschenke“ eingeladen. Gekommen sind 135 Besucher aus Peiting und Schongau, Weilheim und Peißenberg. FU-Kreisvorsitzende Angelika Flock zugleich zweite Bürgermeisterin von Weilheim ist es ein Anliegen, dass über diese Themen ausgiebig informiert wird. Viele Streitigkeiten könnten dadurch vermieden werden. Denn „was gespart wurde, sollte steuersparend an die Erben weitergegeben werden“.

Landtagsabgeordneter Harald Kühn (CSU) indes findet es einfach wichtig, „dass vom Erbe möglichst viel übrig bleibt“. Dabei erinnerte an den durch den Freistaat Bayern gestellten Normenkontrollantrag beim Bundesverfassungsgericht. „Das ist eine richtige Entscheidung, schließlich sind die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer seit 2008 nicht erhöht worden“. Vor dem Hintergrund, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren massiv gestiegen seien, sei dies ein wichtiger Schritt.



Die persönlichen Freibeträge sowie eine Senkung der Steuersätze sollten erreicht werden. „Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die Zuständigkeit bei der Erbschaftssteuer vom Bund auf die Länder übertragen wird“, so der Landtagsabgeordnete. Dadurch könnte der Freistaat künftig über die Höhe der Erbschaftssteuer entscheiden so wie es bei der Gewerbesteuer bereits der Fall sei. Bayern 3,5, andere Bundesländer bis zu 6,5 Prozent. Die beiden Notare rückten die Themen „Erben und Vererben“ ins Bewusstsein. Eventuell sei dazu Hilfe notwendig. So beim Verfassen eines Testaments. „Gehens rechtzeitig dran, sprechens mit ihren Kindern“, empfahl Ruhland. Es gehe um menschliche Hindernisse. Denn das Erbrecht müsse im Detail geschaffen werden.



Neben der zivilen müsse auch die steuerrechtliche Seite beachtet werden. Nur 15 bis 20 Prozent hätten ein Testament. Für den Schongauer Notar „eine sträfliche Quote“. Klar sei, dass mit einem Testament Streit vermieden und Steuern gespart werden könnten. Erben richte sich nach gesetzlicher Erbfolge. Ruhland informierte über den Erbvertrag und dessen Gestaltungsmöglichkeiten, der nur notariell möglich ist. „Das ist der Klassiker“. Was nicht in das Testament sollte, ist der Beerdigungswunsch. Der nämlich sollte vorzeitig in der Familie besprochen werden. „Im Testament hat dieser nichts verloren“. Übrigens, ein Testament muss eigenhändig verfasst sein.



Notarielles Testament zur Streitvermeidung



Gesetzliche und testamentarische Erbfolge sowie Pflichtteile sollten geregelt sein. Der Notar rät regelmäßige Prüfung des Inhalts, wenn sich das Vermögen ändert. Ein gemeinschaftliches Testament muss in der „Wir-Form“ verfasst sein. „Er oder Sie: Ist auch mein Wille“. Ort, Datum, Unterschrift. Einfach und klar. Georg Ruhland rät zur Streitvermeidung zu notariellem Testament. Rechtlich klar, Gestaltungsberatung, sichere Verwahrung und Kostenersparnis bei der Nachlassabwicklung. „Die Testamente sind nicht so teuer beim Notar“.



Ein Thema war auch das Pflichtteilsrecht, das erst mit dem Tod des Erblassers entsteht. Es regelt die gesetzliche Erbfolge. Über den Pflichtteil könne völlig frei entscheiden werden. Ruhland informierte des Weiteren über Pflichtteilverzicht zu Lebzeiten, der allerdings erst mit dem Tod des Erblassers entstehe. Der Notar informierte zudem über die Erbschaftssteuer, Steuerprivilegien, Steuervermeidung. Und über die möglichen Freibeträge. „Ein spannendes Thema“. Er empfahl die Freibeträge zu nutzen.



Judith Junk indes widmete sich dem Thema „Schenken oder Vererben“. Bei Schenkungen müsse man sich klar werden über die Konsequenzen. „Wird ein Haus an die Kinder verschenkt, ist es weg“. Wenn man sich mit dem Beschenkten nicht mehr so gut verstehe, sei keine Rückholung mehr möglich. Eine Veräußerung auch nicht.



Die Notarin informierte über Aspekte zur Steuerersparnis, die Ausstattung der Kinder und einvernehmliche Regelungen in der Familie über laufende Versorgungszahlungen und Ausgleichszahlungen. Die sollten allerdings so geregelt sein, „dass die Kinder diese auch stemmen können“.



Zum umfassenden Thema Testament sagte die Notarin, „es ist Zeichen von Verantwortung“.