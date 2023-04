Tödlicher Autounfall zwischen Steingaden und Lechbruck

Von: Rasso Schorer

Bei einem Unfall am gestrigen Donnerstag im Bereich Vordergründl ist ein 84-Jähriger ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden mittelschwer verletzt. © Symbolfoto: Julia Boecken

Steingaden – Ein Autounfall im Bereich Vordergründl hat am Donnerstag ein Menschenleben gekostet, drei weitere Personen wurden mittelschwer verletzt.

Es war gegen 13.50 Uhr, als ein 84-Jähriger aus dem südlichen Altlandkreis auf der Staatsstraße 2059 zwischen Lechbruck und Steingaden in einer langen Rechtskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommendes Auto wich nach rechts in eine Wiese aus. Doch mit dem dahinter fahrenden, in dem der 71-jährige Fahrer aus Steingaden, eine gleichaltrige Beifahrerin und ein achtjähriges Kind saßen, kam es jeweils frontal links zu einer schweren Kollision.

Der Wagen des 71-Jährigen kam wenige Meter weiter zum Stehen; jener des Unfallverursachers schleuderte noch circa 100 Meter. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 84-Jährigen feststellen. Die drei Personen aus dem anderen Auto kamen ins Krankenhaus.

Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr mit circa 50 Einsatzkräften vor Ort.