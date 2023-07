Wie wird Schongau zur touristischen „Krone des Pfaffenwinkels“?

Von: Rasso Schorer

Die Geschichte und ihre Spuren in der Stadt seien eine Stärke Schongaus, die es aber auch erlebbar zu machen gelte, hieß es. © Archiv

Schongau – Nicht mehr nur Tor zum, sondern Krone des Pfaffenwinkels könnte Schongau künftig sein, malte Tourismusexperte Albert Rinn am Dienstag vergangener Woche im Stadtrat aus. Dafür gelte es, über den kleinen Dreh am Slogan hinaus, aber noch einiges in Sachen Tourismus zu tun.

Erst im Februar war die Erstellung eines Tourismusgutachtens beschlossen worden, im März kam eine Lenkungsgruppe zusammen, im Mai stellte Rinn von der Firma BTE in Kempten erste Ergebnisse im Stadtrat vor. Nun legte er nach und das Gremium beschloss einstimmig das Gesamtmaßnahmenkonzept. An die Verwaltung erging der Auftrag, Vorschläge für die Umsetzung zu erarbeiten.

Vieles von dem, was er erörterte, hatte Rinn schon einen Monat zuvor dargelegt. Die Geschichte und ihre Spuren in der Stadt seien eine Stärke Schongaus, die es aber auch erlebbar zu machen gelte. Und zwar ganz gezielt für solche Gäste, die den Kontrast zur Großstadt suchen.



Faktor Tourismus

Alles in allem erwirtschafte der Tourismus in Schongau schon jährlich 13,1 Millionen Euro, hatte Rinn ermittelt. Gut 240.000 Euro Steuereinnahmen seien ihm zuzurechnen sowie umgerechnet 115 Vollzeitarbeitsplätze. „Das ist ein mittelständisches Unternehmen“ – das aber auch gepflegt werden wolle.



Steigern könne sich Schongau an vielen Stellen. Schon beim Ankommen gelte es den Gast abzuholen, über Willkommens- und „Infopoints“ an die Hand zu nehmen. Dazu müsse die Tourist Information gehören, bei der er viel Luft nach oben erkannte. Wichtig sei eine bessere Buchbarkeit von Angeboten, am besten paketweise. Schongau solle sein Profil schärfen und mit darauf abgestimmten Angeboten unterfüttern. Der fließende und stehende Verkehr schade der Erlebnisqualität; für Fußgänger sei mehr Raum zu schaffen. Auch um den Wohnmobilstellplatz könne es besser bestellt sein.



Sorgenkind Tourist Information

Vor allem die Tourist Information hatten Rinn und die seiner Auskunft nach „fantastische“ Schongauer Arbeitsgruppe als Handlungsfeld identifiziert. Sie sei Kern und Eintrittsort in die „Erlebniswert Schongau“. Aktuell gleiche sie in ihren Räumlichkeiten aber eher einer Rathausauskunft, hatte er schon im Mai gesagt. „Der Ort passt einfach nicht zu zeitgemäßem Tourismus“, so Rinn damals. Auch jetzt bekräftigte er das. Toiletten, eigene Ausstellungen, eine Lounge – all das gehöre beispielsweise dazu.



Personelle Minimalausstattung für den Tourismus bei der Stadt, idealerweise als eigene Abteilung, seien drei Vollzeit- und eine Aushilfsstelle. Vom Bereich VHS sei mangels Berührungspunkten eine Trennung zu vollziehen.



Gleich wissen, ob Köhler Villa, Josefsheim oder Hotel Holl als Standort für die Tourist Information infrage kommen, wollte Michael Eberle (CSU). So konkret wurde Rinn nicht, hielt aber fest: „Die Lage muss zentral sein.“



Bedeutung erkannt

Das Konzept sei zu beschließen, lobte Hans Rehbehn (CSU) hernach. Er sehe eine große Chance, vorhandene Schätze endlich zu heben. Wichtig sei nun, die Kosten einzelner Bausteine bemessen und abwägen zu können. „Spätestens in den Haushalt 2024“ gehöre das dann aufgenommen.



Auch Alexander Majaru (SPD) befürwortete Rinns Konzept. Die finanziellen Aspekte solle man aber „in Ruhe“ besprechen.



Die jetzigen Erkenntnisse dürften keinesfalls wieder in der Schublade verschwinden, fand Kornelia Funke (CSU). Der Tourismus sei ein großer Wirtschaftsfaktor, der personell entsprechend ausgestattet gehöre.



Aktive Wirtschaftspolitik und gut angelegtes Geld sei das, pflichtete Gregor Schuppe (ALS) bei – Rinns Ausführungen hatten den Tourismus seinem Bekunden nach in seiner Wahrnehmung vom „Nice to have“ auf eine deutlich höhere Stufe gehievt.



„Es lohnt sich sicherlich, Potenzial ist da“, fand Bettina Buresch (Grüne). Sich schick zu machen und das eigene Bild zu pflegen erfordere aber mehr als eine aufgehübschte Tourist Information. „Dazu gehören auch Bauamt, Gartenbauamt und so weiter.“ Aber: Welche Stadt, wenn nicht Schongau, könne die erwünschte Entwicklung beim Tourismus vollziehen, fragte Buresch optimistisch in die Runde.