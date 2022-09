Tourismusverein Bernbeuren: Auflösung abgewendet

Die neugewählte Vorstandschaft mit Manuela Niggl, Ines Völker, Walter Kummer, Karl Schleich, Sabine Mayr und Robert Gräf (v. links). © Zillenbiehler

Bernbeuren – Die dritte Mitgliederversammlung, die eigentlich für die Auflösung des Tourismusvereins angesetzt war, brachte im Juli überraschend die Wende. Nach Zusicherung der Gemeinde, dass die geschäftsführenden Aufgaben vom Tourismusbüro übernommen werden, erklärte sich Walter Kummer bereit, den Verein als 1. Vorsitzender zu führen, um eine Auflösung zu verhindern.

Kummer wohnt seit ein paar Jahren in Bernbeuren und betreibt mit seiner Frau eine kleine Pilgerherberge. Als 2. Vorsitzender stellte sich Bürgermeister Karl Schleich zur Verfügung. Nachdem das geklärt war, ließen sich auch noch die Beisitzer Robert Gräf, Manuela ­Niggl, Sabine Mayr und Ines Völker finden.



Mittlerweile hat sich die neue Vorstandschaft zu einer ersten Sitzung getroffen und gemeinsam überlegt, wie weitere Mitglieder gefunden werden können, damit in drei Jahren nicht erneut über das Fortbestehen diskutiert werden muss.



Die im März beschlossenen Maßnahmen wie die Treppe für Badegäste in den Haslacher See zu ertüchtigen, den Brettlesweg durch einen Lückenschluss von rund 150 bis 200 Meter mit Kies durchgängig zu befestigen und eine weitere Sitzgelegenheit im Bereich der Römerwege anzuschaffen, sind alle schon in der Umsetzung.



Die bereits angeregte Öffnung für alle Bernbeurer soll vorangetrieben werden, denn der Verein hat durchaus Potential Ideen umzusetzen, die für eine Belebung und Verschönerung des Dorfes sorgen können.



Wer daher mehr erfahren oder mitwirken will, dem gibt die Touristinfo (Tel. 08860/210; info@bernbeuren.de) Auskunft.

zil