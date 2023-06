Tränenfest in der Wieskirche mit Bischof und Ministerpräsident

Von: Johannes Jais

Die Bayern-Hymne zum Schluss des Festakts sangen auch Bischof Bertram Meier und Ministerpräsident Markus Söder. © Jais

Steingaden – Mit einem kräftigen Handschlag begrüßten sich Bischof Bertram Meier und Ministerpräsident Markus Söder, als der liturgische Dienst zum Tränenfest in die Wieskirche einzog. Der Oberhirte der Diözese Augsburg hielt zum zweiten Mal ein Pontifikalamt zum Tränenfest. Regierungschef Söder war gekommen, weil zugleich das Jubiläum „Wieskirche 40 Jahre Unesco-Welterbe“ gefeiert wurde.

„Eine ganze Litanei“ vieler wichtiger Namen habe Wieskurat Florian Geiß da in der Begrüßung genannt: So eröffnete Bischof Meier den Gottesdienst. Doch einer sei noch nicht genannt worden, und den wolle man in den Mittelpunkt rücken; nämlich den Gegeißelten Heiland in der Wies. Die Wieskirche sei ein Meisterwerk ländlicher Schöpferkraft, aber zugleich außergewöhnliches Zeugnis der Tradition und des Glaubens, betonte der Bischof.



Ein Meisterwerk

Er stand beim Pontifikalamt mit Dekan Georg Fetsch (Peißenberg), Wieskurat Geiß und Pfarrer Thomas Maria Himmel vom Sender K-TV sowie vier Diakonen am Altar. „Tränen können trösten“, rief Bischof Meier den Gläubigen im Rokokojuwel zu. Ein Junge, der weine, sei „kein Schlappschwanz“ fand er deftige Worte. Auch ein Mann brauche sich seiner Tränen nicht zu schämen. Der Gegeißelte Heiland in der Wies sei stets Mahnung, „das Humane hochzuhalten“.



Der Bischof erwähnte noch, dass 1983 – im Jahr der Ernennung zum Welterbe – auch die Bruderschaft zum Gegeißelten Heiland auf der Wies wiederbelebt wurde. Der Gemeinschaft gehören aktuell 333 Frauen und Männer an.



Gestaltet wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor Steingaden, von einem Orchester und von einem Bläserquintett unter der Leitung von Kristina Kuzminskaite. Beim „Te Deum“ steigerte Anton Guggemos von Strophe zu Strophe Registrierung und Lautstärke. Gut 300 Ehrengäste und Kirchgänger stimmten mit ein und waren ergriffen.



Beim Festakt zum Jubiläum, dass die Wieskirche seit 40 Jahren zum Unesco-Welterbe gehört, hob Ministerpräsident Söder nicht nur den Besucherzustrom hervor; bis zu 600.000 Menschen kommen jährlich. Das Jubiläum sei durchaus Anlass, auch in schwerer Zeit die frohe Botschaft des Glaubens zu verkünden



Ebenso wie Bischof Meier sprach auch Söder die Erschütterungen der vergangenen Jahre an: die Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die Krise in der Kirche. Bei all den schrecklichen Ereignissen habe er jedoch manchmal den Eindruck: „Das Schlimmste fördert auch das Beste.“



51 Welterbestätten

Vor 40 Jahren sei die Wieskirche in Bayern die zweite und bundesweit vierte Welterbestätte gewesen. Darauf blickte Martin Bosch von der Organisation Icomos zurück, die wiederum die Unesco berät. Mittlerweile seien es 51 Welterbestätten in Deutschland, das mit Spanien und Italien damit in der Spitzengruppe sei.



Die Wieskirche, der meisterhafte Bau der Gebrüder Dominikus und Johann Baptist Zimmermann, wurde 1903 bis 1907 ebenso wie zwischen 1985 und 1991 einer großen Renovierung unterzogen. „30 Jahre nach der letzten großen Renovierung“ stehe sie immer noch gut da, kommentierte Bosch.



Intensiv befassen werde man sich bei Icomos und bei der Unesco mit den Themen Photovoltaik und Windkraft. Doch da werde ein strenger Maßstab angelegt. Angesichts hoher Luftfeuchtigkeit wolle man an der Kirche, die sich in der Trägerschaft des Staates befindet, ein Bauwerksmonitoring installieren. Eine weitere Aufgabe sei, im Fohlenhof in Steingaden ein Informationszentrum zum Welterbe einzurichten.



Schließlich kündigte Bürgermeister Max Bertl, der durch den Festakt führte, noch die Welfenbühne an. Dabei blendeten die Darsteller szenisch auf die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück, wie die Verantwortlichen um Abt Hyazinth Gaßner damals mit dem Bau der großen Wallfahrtskirche gerungen hatten.