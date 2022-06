Transall am Haken in Altenstadt

Von: Hans-Helmut Herold

Die Luftlande- und Lufttransportschule hat ein neues Erinnerungsstück. © Herold

Altenstadt – Ein besonderer Tag für die Luftlande- und Lufttransportschule in Sachen Transall C-160: Die letzte Maschine von diesem Typ mit der Kennnummer 50-86, die am 23. November 2021 in Altenstadt gelandet ist, hat am Dienstag ihren endgültigen Platz eingenommen. Sie wurde in Zentimeterarbeit per Schwerlastkran auf ihr Fundament gehoben.

Alles, was man sich an Schwerlasten vorstellen kann, hat Kranführer Günther Ulrich schon am Haken gehabt. Fast. Denn an diesem Tag ist es ein ganz besonderes Stück für den 450-Tonner-Autokran.

Transall ersetzt in Altenstadt Noratlas-Lücke

Seit 1982 war lange eine ausgediente Noratlas der Blickfang vor der großen Ausbildungshalle. Dann kam der Oldtimer, das letzte in Deutschland gebaute Exemplar, in Teilen ins Museum nach Bückeburg. Der Ersatz: eine C-160, der von der neuen modernen A-400 abgelöste Flugzeugtyp. Hauptmann Michael Goßler, Leiter des „Air Movement Training Center“ vor Ort stemmt diese Aufgabe. Sechs Monate dauern die Vorbereitungen. „Es ist schon eine krasse Aktion“, beschreibt er, als die C-160 am Kranhaken schwebt.



Alles läuft wie geplant, nur einmal müssen die Haltegurte wenige Zentimeter versetzt werden. Die Planung, die Transall in zwei Phasen umzusetzten, geht auf. 150 Tonnen Gegengewichte werden von den fünf Mitarbeitern der Spezialfirma am Kran angebracht. Parallel dazu wird die eigens angefertigte Traverse mit Halteseilen an der C-160 verbunden. Nur 60 Zentimeter trennen die Schnauze der Transall von der Mauer der Sporthalle, zwischen Baumwipfeln und Tragflächen wird es ganz knapp. Alles so berechnet, alles klappt. Das Bruttogewicht von 34,5 Tonnen, wobei die C-160 mit 28,5 Tonnen zu Buche schlägt, muss jetzt auf die vorgesehene Plattform gesenkt werden. 13.55 Uhr zeigt die Uhr von Dietmar Mrusek, der als langjähriger Ladungsmeister den Fachbegriff „Touch down“ ruft.