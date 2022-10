Trauergottesdienst für Dr. Friedrich Zeller

Von: Manfred Ellenberger

Mit etwa 250 Besuchern war die Kirche Verklärung Christi in Schongau-West beim öffentlichen Gedenkgottesdienstes an den verstorbenen früheren Bürgermeister von Schongau und Landrat des Landkreises Weilheim-Schongau Dr. Friedrich Zeller nahezu voll besetzt. © Ellenberger

Schongau – Es sei „ein besonderer Gottesdienst für einen besonderen Menschen“, sagte Pfarrerin Julia Steller von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schongau am vergangenen Freitag in der katholischen Kirche Verklärung Christi in Schongau-West beim Gedenken an den zwei Wochen zuvor nach kurzer schwerer Krankheit verstorbenen Dr. Friedrich Zeller. „Die Anteilnahme ist groß“, stellte sie angesichts der nahezu voll besetzten Kirche fest.

Viele waren schon sehr zeitig da, um sich in das ausliegende Kondolenzbuch einzutragen und damit ihre Anteilnahme und Trauer zum Ausdruck zu bringen. Dazu gehörte auch Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Zellers Nachfolgerin in diesem Amt. Die Feier sei „bewusst ein Gedenkgottesdienst“, erläuterte Pfarrerin Steller. Ihre Ansprache verband sie mit dem biblischen Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“. Der Psalm sei unter anderem „wegen seiner Ehrlichkeit“ so beliebt, sagte sie.



Auch Friedrich Zellers engste Verwandte waren dabei, wenngleich seine Beisetzung schon am Montag, 10. Oktober, im engsten Familienkreis in Memmingen stattgefunden hatte. Dort war er am 1. April 1966 zur Welt gekommen. Dort wurde er getauft und später konfirmiert und ebenfalls dort hatte er sich in der evangelischen Jugend engagiert. Er sei ein braves Kind gewesen, hatten die Eltern einmal erzählt und zu seiner Schwester Katharina hatte er ein sehr inniges Verhältnis gehabt.



„Nach dem Abitur ging es dann hinaus in die große Welt“, setzte Julia Steller ihre Ansprache fort. Zunächst zu einem mehrmonatigen Sprachkurs nach Verona und danach mit Freunden nach Australien. Sein Wehrdienst führte ihn zurück nach Hause. Auf dem damaligen Fliegerhorst Memmingerberg war er nicht nur Luftraumbeobachter, sondern wurde von seinen damaligen Kameraden auch zum Vertrauensmann und damit zum „Sprachrohr“ der dort Dienst tuenden Wehrpflichtigen gewählt.



Nach der Zeit in der Bundeswehr folgte das Studium der Politikwissenschaften in München, das er mit dem Diplom abschloss. Danach studierte er in Speyer Verwaltungswissenschaften und beendete dieses Studium ebenfalls in München mit der Promotion.



In Speyer lernte er auch seine spätere Frau Birgit kennen. Von Anfang an sei auch diese von vielen seiner Eigenschaften fasziniert gewesen, wusste Julia Steller zu berichten. Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung zog es Friedrich Zeller 1989 nach Leipzig, wo er unter anderem als freier Berater und im Bürgermeisteramt arbeitete. Um am „Puls der Zeit zu sein“ wurde die Stadt für einige Jahre sein neuer Lebensmittelpunkt und mit seiner Wahl in den dortigen Stadtrat begann 1994 seine politische Karriere. Doch schon bald darauf zog es ihn wieder Richtung Süden. In Schongau war die SPD auf der Suche nach einem Kandidaten für das Bürgermeisteramt und im Mai 1996 wurde ihm dieses bereits nach dem ersten Wahlgang zuteil.



Bis 2008 blieb er Bürgermeister in der Lechstadt. Bei der in diesem Jahr durchgeführten Kommunalwahl war er Landratskandidat des Kreises Weilheim-Schongau und vermochte sich durchzusetzen. Genauso wie die Redner von politischer Seite es in ihren Nachrufen taten, attestierte ihm auch Pfarrerin Steller, ein „Politiker mit Leib und Seele“ und „ein ausgezeichneter Redner“ gewesen zu sein. 2014 wurde er zwar als Landrat abgewählt, nahm aber dennoch seine Ämter als Kreistagsmitglied und Stadtrat in Schongau für die SPD weiterhin wahr. Hauptberuflich war er hernach als Kommunalberater sowie als Dozent und Aufsichts- und Beiratsvertreter tätig.



„Seit einem Jahr hatte Friedrich Zeller Schmerzen“ wurde die Pfarrerin bestimmter. Und im Frühjahr habe die Diagnose ‚Krebs‘ gelautet. „Er war konsequent und er war er selbst bis zuletzt“, stellte sie fest. Und so habe er dankbar und liebevoll Abschied nehmen können. Ganz im Sinne des Verstorbenen war der Leitsatz beim Gedenkgottesdienst ein Zitat von Willy Brandt. „Wenn ich sagen soll, was mir neben dem Frieden das Wichtigste sei, dann lautet meine Antwort: Freiheit“.



Dem anschließenden Bonhoeffer-Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ folgten die Nachrufe von politischer Seite. Den Anfang machte Bürgermeister Falk Sluyterman. „Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich heute hier stehen und eine Trauerrede halten muss“. Er wolle diese dazu nutzen, „um einen Freund zu verabschieden“.“ Er erinnerte auch daran, dass der Verstorbene 1985 als 19-Jähriger Mitglied der SPD wurde. In einer Zeit „als das rote Parteibuch sicher kein Erfolgsrezept für Bayern war“, sagte er. Nachdem Friedrich Zeller 1995 zum Bürgermeisterkandidaten gekürt worden war, habe 1996 seine Wahl zum Ersten Bürgermeister von Schongau „eine Sensation“ dargestellt.



In seiner Zeit als Bürgermeister habe er die Stadt „mit Geschick und Weitblick“ durch manche Krise geführt und mit seinem immensen Fleiß und enormen Fachwissen habe er von 2008 bis 2014 auch als Landrat überzeugen können. Sluyterman erinnerte auch daran, dass Zeller in der politischen Auseinandersetzung durchaus „scharfzüngig“ sein konnte. Fernerhin attestierte er ihm ein „grandioses Allgemeinwissen“ sowie beste Lateinkenntnisse. Zellers Fähigkeit mit Worten umzugehen seien für ihn unerreichbar. „Wir trauern um ein wertvolles Mitglied unserer Bürgerschaft“, stellte er abschließend fest.



Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Schongau Walter Popp verband mit seiner Erinnerung Zellers „so angenehme Art zu sprechen“. Es sei eine Freude gewesen, ihm zuzuhören.



Erkennbar betroffen wirkte die Fraktionsvorsitzende der Schongauer SPD Ilona Böse. Mit seiner unglaublichen Leidenschaft sei es Zeller schon vor 20 Jahren gelungen, sie persönlich zu begeistern. So sehr, dass „ich wegen ihm in die SPD eingetreten bin“. „Sein immenser Erfahrungsschatz und sein Weitblick werden uns fehlen“, sagte sie weiter und dankte seiner Familie für deren Unterstützung bei seiner politischen Arbeit.



Markus Bader, SPD-Kreistagsfraktionschef, bezeichnete Friedrich Zeller als einen Kommunalpolitiker par excellence, der es verstanden habe, schon während einer Rede über Lösungsansätze nachzudenken. Er sei „ein durch und durch politischer Mensch“ gewesen, dem es auch sehr am Herzen gelegen habe, „dass der Staat funktioniert“.



Dr. Ivo Holzinger war von 1980 bis 2016 Oberbürgermeister der kreisfreien Stadt Memmingen und ist heute deren Ehrenbürger. Nach der nur wenige Wochen dauernden Amtszeit des verstorbenen Markus Kennerknecht als Oberbürgermeister hatte sich Friedrich Zeller im März 2017 wieder in den Wahlkampf-Modus begeben, um dieses Amt in seiner Geburtsstadt zu übernehmen. Es folgte eine denkbar knappe Wahlentscheidung, bei der er sich seinem Gegenkandidaten von der CSU, Manfred Schilder, nur knapp geschlagen geben musste. Auch der war bei dem Gedenkgottesdienst zugegen. Holzinger attestierte Zeller in seinem Nachruf, dass er auch deshalb politisch erfolgreich war, „weil er das was er gesagt hat, gehalten hat“. Danach folgte Armin Falkenhein, Ehrenvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Bayern, zu dessen Landesvorstand auch Friedrich Zeller viele Jahre gehörte.



Als das Blechbläserensemble der Stadtkapelle das Lied „Ich hatte einen Kameraden“ spielte, geschah dies ganz im Sinne des Verstorbenen. Er hatte sich Bläser gewünscht. Genauso wie die Spenden für die Südsee-Jugendhilfe verwendet werden sollten. Als neben Pfarrerin Julia Steller, Karl-Heinz Gerbl, Karin Wemhöhner-Joswig, Martin Schwarz und Ilona Böse Fürbitten lasen, waren annähernd zwei Stunden vergangen, in denen sich viele der etwa 250 Teilnehmer ein genaueres Bild nicht nur von dem Politiker, sondern auch von dem Ehemann, Vater, Sohn und Bruder Friedrich Zeller machen konnten. Es war ein sehr bewegender Abschied von ‚Frieder‘ Zeller, der sich schon vor seinem Tod darauf freute, „was jetzt kommen wird.“