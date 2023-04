Bauernhof zur Übernahme gesucht

Von: Ursula Gallmetzer

Matthias Seelos und Anna-Lena Scholz sind auf der Suche nach einem Bauernhof, den sie übernehmen können. © Privat

Böbing/Pischlach – Anna-Lena Scholz und Matthias Seelos haben einen gemeinsamen Traum: Sie wollen einen Bauernhof übernehmen. Derzeit sind sie auf der Suche nach einem passenden Objekt.

Zwei Jahre ist es her, dass Anna-Lena Scholz und Matthias Seelos, die seit fünf Jahren liiert sind, nach Pischlach zogen. Der Peitinger und die Ohlstädterin genießen das Landleben. Schon am Tag ihres Umzugs stellten sie sich in der Nachbarschaft vor und boten einem benachbarten Landwirt, der Pferde und Kleintiere hält und eine Rinderzucht betreibt, Unterstützung an. Sie durften sofort mit anpacken. Seelos, dessen Vater schon Schafe und Kühe besaß, fing Feuer: „Bei den Pferden hat es uns Spaß gemacht, aber noch besser hat es uns bei den Kühen gefallen“, erzählt der Feinwerkmechanikermeister. Auch seine Partnerin, die als stellvertretende Kindergartenleitung im Herzog­sägmühler Naturkindergarten tätig ist, fühlte sich sofort wohl auf dem Bauernhof. Fast täglich arbeitet das Paar seitdem im Stall mit.



Immer mehr wuchs die Begeisterung für die Landwirtschaft. Sogar die Urlaubsvertretung für den Bauern wurde zusammen gemeistert. Doch an eine Übernahme des Hofes ist leider nicht zu denken. Der Landwirt hat eigene Kinder, die ihn beerben. Und so wuchs bei Scholz und Seelos der Wunsch nach einem eigenen Hof. „Die Idee war bei uns beiden schon immer da“, glaubt Scholz, die sehr ländlich und mit Hühnern aufwuchs, und ergänzt: „Wir waren uns bisher nur noch nicht darüber im Klaren.“



Mithilfe eines Aushangs soll nun ein Hof gefunden werden, denn Scholz ist überzeugt, dass eine Nebenerwerbslandwirtschaft das Richtige und der perfekte Moment da ist. „Ein halbes Jahr haben wir überlegt. Es gibt ja nicht nur schöne Zeiten auf dem Hof. Aber inzwischen sind wir uns ganz sicher“, erklärt die 25-Jährige und fügt hinzu: „Wir haben einfach Bock, das jetzt anzugehen.“



Daher bemühen sie und ihr Lebensgefährte sich um die passenden Qualifikationen, die das Führen einer Landwirtschaft erleichtern sollen. „Wenn wir etwas machen, dann richtig“, sagt Scholz. Sie absolviert derzeit eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin. Einen kleinen Acker bewirtschaftet sie außerdem selbst, hat den Garten voller Hochbeete und verarbeitet das Angebaute zur Selbstversorgung. Seelos schließt gerade seinen technischen Betriebswirt ab. Beide gemeinsam büffeln für den „großen Bila“, ein zweijähriges Weiterbildungsprogramm der bayerischen Landwirtschaftsberatung, das es ermöglichen soll, alle Fähigkeiten zu erwerben, um einen Bauernhof zu leiten.



Auch Seelos Hobby passt perfekt zur Zukunft auf dem Hof. Landmaschinen sind sein Steckenpferd. In einem Wald, den er von seiner Oma geerbt hat, tobt er sich gemeinsam mit seinem Bruder an großen Maschinen aus. Außerdem besitzt er zwei Traktoren, an denen er gerne stundenlang bastelt.



Für deren Einsatz fehlt nun jedoch noch der passende Hof mit den passenden Besitzern. „Am besten jemand Älteres, der die Landwirtschaft mit Leidenschaft betreibt und selbst keine Nachkommen hat, die weitermachen wollen“, so Seelos, der von dem Wissen der älteren Generation lernen möchte. „Menschlich muss es einfach passen“, hofft der 24-Jährige, dass es bald funkt und ergänzt: „Am liebsten würden wir eigentlich in der Region bleiben.“



Scholz hat bereits eine Vision des Hofs: „Innerorts ist für uns nicht vorstellbar. Es müssen Felder drumrum sein.“ Denn die Kühe – um die 20 könnten es sein – sollen viel Zeit draußen verbringen dürfen und alles soll so tiergerecht wie möglich sein. Hühner, Schafe oder Schweine hätte das Paar gerne, Pferde eher nicht.



Bei den Kandidaten, die in die engere Auswahl kommen, sind Probewochen geplant. Dort, wo es am besten harmoniert, ist ein Jahr zum gemeinsamen Kennenlernen und Zusammenwachsen angedacht. Hinsichtlich der Art der Hofübergabe ist das Paar für vieles offen.



Doch was ist, wenn das Vorhaben „Bauernhof“ nicht aufgeht? Scholz überlegt kurz und antwortet: „Es gibt keinen Plan B.“ Eins ist aber klar. Wenn ein Hof aufgetrieben ist, sollen auch die Heirat und Kinder folgen.



Wer einen passenden Hof hat oder jemand kennt, der Interesse haben könnte, kann sich unter Tel. 0157/51916372 melden.