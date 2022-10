Trinkbrunnen am Schongauer Sonnengraben: Entwurf durchgefallen

Die Sonderanfertigung für den Trinkbrunnen (Grafik) in der Nische am Sonnengraben fiel beim Bauausschuss durch. Eine Alternative soll im November vorliegen.

Lieber „historischer Touch“

Von Astrid Neumann schließen

Schongau – Im Zuge der Umgestaltung des Sonnengrabens soll auch die Nische, in der sich früher ein Brunnen befand, wieder zum Leben erweckt werden. Vorschläge für einen Trinkwasserbrunnen fielen jedoch im Bauausschuss durch.

Früher habe sich dort ein gusseiserner Brunnen befunden, erklärte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich auch anhand eines Fotos, das um 1930 entstanden ist. Was mit dem Brunnen passiert ist, sei nicht bekannt.



Dietrich stellte in der Sitzung des Bauausschusses am vergangenen Dienstag zwei Lösungsvarianten vor. Zum einen ein „Standardprodukt“ in Form einer einfachen Säule. Diese würde rund 10.000 Euro kosten. Zum anderen eine Trinkwassersäule mit vorgesetzter Auffangschale. Dabei handele es sich um eine Sonderanfertigung. Kostenpunkt: 21.600 Euro.



Doch bei den Bauausschussmitgliedern fielen beide Varianten durch. Martin Schwarz (SPD) fehlte da das Gefühl für die Nische: „Man kann da doch nicht so einen Mülleimer reinstellen.“ Bettina Buresch (Grüne) fühlte sich bei dem Entwurf eher an „das Teil beim Zahnarzt“ erinnert. „Dann lieber leer lassen“, war ihre Meinung.



Einen „historischen Touch“ wünschte sich Tobias Fuhrmann (SPD). Kornelia Funke (CSU) regte an, es ähnlich wie die Trinkwasserpumpe am Marienplatz zu gestalten. Zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio, die die Sitzung leitete, verwies darauf, dass die Verbindung von alt und neu ja das Konzept am Sonnengraben sei. Eine Nachbildung des ursprünglichen Brunnens sei weder machbar noch bezahlbar, so Dietrich, „und auch die Denkmalbehörde sieht das kritisch“. Mitte November wolle man nun einen neuen Ansatz präsentieren, so Dietrich.