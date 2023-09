Trinkwasser oder nicht? Hier kann man sich in Peiting erfrischen

Teilen

Prost: Auch das Wasser des Marienbrunnens kann man trinken, stellen Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder (rechts) und Wasserwart Wolfgang Weihmayer klar. © Gemeinde

Peiting – Kann man es trinken oder nicht? Dass gerade bei Hitze Radler, Wanderer oder auch andere sich vor den gemeindlichen Peitinger Brunnen diese Frage stellen, hat Bürgermeister Peter Ostenrieder schon einige Male beobachtet. Er stellt klar: Der Erfrischung steht nichts im Wege.

Nach Sicht des Marktes Peiting sei es wichtig, dass ein öffentlicher Brunnen nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch – im Sinne des Klimaanpassungsgesetzes und der darin geforderten Fürsorgepflicht für Trinkstellen – zur Erfrischung und als Getränkequelle dient, so der Rathauschef. „Alle gemeindlichen Brunnen werden mit frischem Trinkwasser betrieben.“ Freilich sei das kühle Nass direkt am Speier und nicht aus dem Becken zu zapfen.



Der Barbarabrunnen vor dem Rathaus, der Marienbrunnen am oberen Hauptplatz, der Josefsbrunnen zwischen Buchberger und Kegelbahn und auch der Georgsbrunnen an der Schongauer Straße werden direkt vom öffentlichen Trinkwassernetz gespeist. Letzterer wird allerdings momentan saniert. Schon länger außer Betrieb ist der Zierbrunnen vor der Sporthalle Birkenried. Der Welfenbrunnen an der Abzweigung zur Welfenstraße ist indes nicht an das gemeindliche Wassernetz angeschlossen, sondern speist sich direkt aus einer Quelle. Dieses Wasser wird beispielsweise zum Tränken von Tieren verwendet. „Ansonsten kann sich jeder Radler und Wanderer an den Peitinger Brunnen im Ortsbereich gerne bedienen und seine Flaschen füllen“, so Ostenrieder.