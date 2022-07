Trucker Treffen bei Waldhör in Kinsau

Von: Dietrich Limper

Das schlechte Wetter konnte der guten Stimmung in der Halle nichts anhaben. © Limper

Kinsau – Es war alles perfekt angerichtet für das „2. Trucker Treffen“. Eingeladen hatten Hermann und Manuela Waldhör vom gleichnamigen Transportunternehmen, direkt an der B17 in Kinsau gelegen. Allerdings öffnete der Himmel seine Schleusen, bei herbstlichen Temperaturen schüttete es wie aus Kübeln. Doch davon ließen sich die Brummipiloten nicht verdrießen.

„Ein anderer Fahrer hat mich vor einem Jahr auf die Idee gebracht, dieses Treffen zu veranstalten“, erzählt Hermann Waldhör von der noch jungen Geschichte des Events. „Letztes Jahr war es schon sehr toll, aber heuer ist es der Wahnsinn. Es sind rund 200 Leute aus dem ganzen Umland gekommen, einige sogar aus Südtirol.“



Auf dem Hof standen die Zugmaschinen in Reih und Glied, von denen alleine zehn zum Kinsauer Unternehmen Waldhör gehören. Die Feierlichkeiten mussten kurzerhand in die Halle verlegt werden, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Zum Auftakt sprach Frater Lukas Bohn, Diakon der Pfarrgemeinschaft Lechrain, eine Fürbitte und ließ sich trotz Regen nicht davon abhalten die Lkw zu segnen. Für den 29-jährigen Praktikanten vom „Orden der Diener Jesu und Mariens“ war es der erste Dienst dieser Art: „Ich finde es schön, dass man den Herrgott mit in dieses Leben hinein nimmt, und dass sich die Trucker auf der Fahrt unter seinen Schutz stellen. In der heutigen Zeit profitieren wir alle von den Lastkraftfahrern und ihren Transporten.“



Befreundete Firmen, Kunden und Auftraggeber waren zahlreich erschienen und tauschten sich rege aus, kulinarisch versorgt von „Zwiebel Fredi“ und seiner Crew am Grill. Der Firmenchef strahlte: „Ich mache für dieses Treffen gar keine Werbung, sondern alles läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda.“



Und diese war auch bis zu Christian Hager von der Hugo Rupprecht Transport GmbH aus Pitzeshofen bei Dießen durchgedrungen. Der 34-Jährige ist seit einigen Jahren Geschäftsführer des Familienunternehmens: „Ich habe vor drei Wochen vom diesjährigen Treffen erfahren. Und nachdem es letztes Jahr schon hervorragend war, bin ich heuer sogar mit der eigenen Zugmaschine gekommen. Man trifft hier andere Fahrer und kann sich über viele aktuelle Themen austauschen. Ich kann nur hoffen, dass es diese Veranstaltung auch in Zukunft wieder gibt.“



Die Geschäfte laufen gut für das Unternehmen Waldhör. 15 Fahrer stehen für die zehn Lkw zur Verfügung und die Touren gehen über das Umland hinaus bis nach Berlin. Die Auftragsbücher sind voll, auch noch in diesen schwierigen Zeiten. Hermann Waldhör scheint rundum zufrieden: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die gekommen sind. Und vor allen Dingen auch bei den Helfern, die hier zwei Tage lang alles vorbereitet haben.“



Wetter hin, Wetter her – die Trucker ließen sich davon nicht beeindrucken und feierten bis in die frühen Morgenstunden.