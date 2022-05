Über 1.000 Menschen beim »Myr-Festival« im Schongauer Eisstadion

Insgesamt mehr als 1.000 Menschen kamen am Samstag zum Myr-Festival im Schongauer Eisstadion zusammen – und sie spendeten fleißig für die Opfer des Ukrainekrieges. © Lichtscherbe

Schongau – Ein Festival für den Frieden sollte es werden. Bei fröhlicher Stimmung, mitreißender Livemusik und guter Verpflegung durch regionale Anbieter. Und genau das ist gelungen. Obwohl das Myr-Festival (Myr = Frieden auf ukrainisch) wegen Schlechtwetterprognose kurzfristig von der Altstadt ins Eisstadion Schongau verlegt werden musste, fanden insgesamt mehr als 1.000 Menschen hinunter an die Lechuferstraße. Sie genossen die Musik, aßen, tranken – und spendeten.

Schon zum Festival-Start gegen 15 Uhr war der Veranstaltungsbereich in der Eishalle gefüllt. Zunächst vor allem mit Familien und vielen Jugendlichen. Für gute Stimmung sorgten die drei Musiker von „Lumberjohnny“ mit ihrem frechen Mix aus verschiedenen Irish-Folk-Strömungen. Erste Spenden wurden derweil an den Ständen in der Arena generiert. Denn bereits durchs Konsumieren konnten die Besucher Gutes tun.

Große Spendenbereitschaft beim Myr-Festival in Schongau

Weil dem Veranstalter, der Verein Böbing Open Air (B-O-A), sämtliche Speisen und Getränke von Schongauer Einzelhändlern zum Einkaufspreis oder sogar komplett kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden und auch die Teams verschiedener Vereine und Gastronomen unentgeltlich ausschenkten bzw. ausgaben, wanderte je Einkauf mindestens die Hälfte der Summe direkt in den großen Spendentopf. Mit dabei waren u.a. die Metzgereien Filser und Boneberger mit Burgern (auch vegetarisch und vegan) und Gegrilltem, und auch der türkische Elternverein Schongau mit einer Riesenauswahl an gefüllten Teigtaschen sowie Tee und Mokka. Der Trachtenverein und einige Freiwillige schenkten die Getränke der Chiemseer Brauerei und Küche & Keller aus, vom V-Markt Schongau kamen die Currywürste, die Bäckerei Enzensperger lieferte sämtliches Gebäck.



Das Team vom JuZe Schongau drehte wieder und wieder seine Runden durch die Leute und bot selbstgestaltete Buttons mit Friedensmotiven gegen Spende an. Und bereits im Vorfeld hatten die Jugendlichen zusammen mit ihren motivierten Betreuern Christina Annibalini und Sebastian Kosler eine große Spendentonne gebastelt, die – ebenso wie am Freitag zuvor bei der großen Modenschau in der Altstadt – nun mitten in der Menge stand und zum Geldgeben einlud.



Als zweite Band des Tages stürmten „Die Plomaten“ die Bühne. Die fünf Kumpels aus Schongau und Umgebung können rappen und rocken gleichermaßen, was insbesondere beim jungen Publikum sehr gut ankam. Es folgte eine kurze Ansprache von Bürgermeister Falk Sluyterman, der den leider traurigen Anlass des Tages noch einmal in den Mittelpunkt rückte. Denn es sind die Opfer des Ukraine-Krieges, denen der Erlös des Benefiz-Events zugutekommen wird. Und auch Schongaus Partnerstadt Gogolin in Polen, in der momentan sehr viele Flüchtlinge versorgt werden, soll unterstützt werden. Sluyterman warb für den Frieden in Europa und in der Welt und zeigte sich stolz aufgrund der gut besuchten und gelungenen Veranstaltung.

Die ukrainische Pianistin Olga Tereshchuk lebt derzeit in Hohenfurch und freute sich, beim Festival spielen zu dürfen. © Lichtscherbe

Emotionaler Moment

Ein emotionaler Bühnenmoment gelang Pianistin Olga Tereshchuk. Die Ukrainerin lebt zurzeit in Hohenfurch und spielte einige klassische Stücke hingebungsvoll auf einem E-Piano der Musikschule Pfaffenwinkel. Zuvor war die Musikerin viele Wochen an keinem Instrument mehr gesessen und war entsprechend gerührt, als ihr die Möglichkeit zum Spielen angeboten wurde.

So richtig in Fahrt kam das Event schließlich mit „The Stevers“, deren Sängerin Carolin Nuscheler auch Initiatorin des Festivals war. Zusammen mit Frank Hoffmann (B-O-A) und der Stadt Schongau (Schirmherrschaft) hatte sie die Friedens-Veranstaltung organisiert. Nun heizte sie den Besuchern als Frontfrau ordentlich ein, die Gruppe überzeugte mit energiegeladenem Rock und Bluesrock. Bevor „Mr. Mojoe“ schließlich gekonnt übernahm und das Publikum weitere eineinhalb Stunden mit Rock und Funk vor der Bühne und auf der Tanzfläche hielt.



Für den bestmöglichen Sound in der Eishalle sorgte David Kammerer von Pro Pa aus Hohenfurch. Als Helfer zum Auf- und Abbau boten sich vorab Freiwillige und kurzerhand sogar einige Festival-Besucher an. In Windeseile war gegen Mitternacht wieder alles zusammengeräumt – und die Organisatoren blieben beinahe sprachlos zurück. „Mit diesem Zusammenhalt und dieser Bereitschaft konnte niemand rechnen“, resümiert Carolin Nuscheler. Alle Beteiligten und sogar Unbeteiligten, die in der Nacht beim Abbauen noch mitangepackt haben, hätten mit viel Eifer, schönen Ideen und viel positiver Energie zum Gelingen beigetragen. Nicht zuletzt hatten sich die Stadtverwaltung und das Landratsamt noch am Donnerstag kurzfristig und mit vereinten Kräften um die notwendigen Genehmigungen für die Verlegung in die Eishalle bemüht. „Da sieht man wieder: Wenn alle zusammenhelfen, kann alles funktionieren.“



Sammlung startet

Die finale Spendensumme wird schnellstmöglich bekanntgegeben. Das Geld geht an „Aktion Deutschland hilft“, ein Bündnis verschiedener Hilfsorganisationen, u.a. mit Johanniter und Malteser. Am heutigen Mittwoch startet außerdem die zum Festival gehörende Hilfsgüter-Sammlung. An den Nachmittagen 4., 5. und 6. Mai, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr werden im Bauhof Schongau Sachspenden entgegengenommen, die zu den ukrainischen Flüchtlingen in Gogolin transportiert werden. Ausschließlich folgende Waren werden angenommen: Waschmittel, Weichspüler, Shampoo, Duschgel, Zahnbürsten, und Zahnpasta, Seife, Creme für Gesicht, Hand und Körper, Reinigungsmittel aller Art, Hygieneartikel für Frauen, Windeln, Feuchttücher, Verbandskästen/Verbandsmaterial, KFZ-Verbandskästen (auch nach Ablauf). Die Stadt Schongau bittet um rege Bereitschaft – damit der Lkw nach Polen voll wird.