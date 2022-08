Über 300 Besucher beim „Zirkus Schweinsgalopp“

Von: Ursula Gallmetzer

Teilen

Gleichgewichtssinn war auf Stelzen und Bällen gefragt. © Gallmetzer

Peiting – Mehr als 300 Gäste kamen am Freitagabend zur Abschlussgala des Ferienprojekts „Zirkus Schweinsgalopp“ in die Schlossberghalle. Sie erwartete ein zweistündiges Programm voll Abwechslung.

„Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich und freudig ich bin“, begrüßte Organisator Jonas Feichtl. Er war froh, dass der „Zirkus Schweinsgalopp“ nach der Coronapause endlich wieder vor Publikum auftreten konnte. Zufrieden blickte er auf fünf Tage sagenhafte Arbeit. „Sie haben Fleiß, Mut und Willen reingesteckt“, so der Zirkusdirektor über die 31 weiteren Betreuer und Betreuerinnen sowie die 80 Kindern.



Auch die Ehrengäste sparten nicht an Lob. Bürgermeister Peter Ostenrieder war sich sicher, die Kinder würden in der Zirkusschule erfahren, dass man Dinge schaffen kann, die am Anfang schwierig erscheinen und somit fürs Leben lernen. Der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer lobte das Engagement und gestand, er sei fast genau so gespannt wie die Kinder.



Insgesamt 16 Nummern hatten die Sieben- bis Vierzehnjährigen in ihren Workshops einstudiert. Die durften sie sich nach dem ersten Schnuppertag selbst auswählen. Ob Artistik, Clowne­rie oder Zauberei: Jedes Kind konnte am Ende seine Talente zeigen. Einigte wagten sich auf dem Trapez, Stelzen oder Gymnastikbällen hoch hinaus. Andere brachten das Publikum durch amüsante Clownsnummern zum Lachen. In zahlreiche Varianten der Jonglage bewiesen die Artisten Geschick und bei den Zaubereinlagen staunten vor allem die Jüngeren im Publikum.



Dabei beeindruckten nicht nur die Leistungen der Kinder, sondern auch die Kulissen und Kostüme. Sie waren extra mit viel Liebe fürs Detail ausgearbeitet worden. So wurde das Publikum in Welten wie einen Zauberwald, einen Süßigkeitenladen oder in ein geheimes Experimentierlabor entführt. Für den Kontext sorgten die vier Nachwuchsmoderatoren. Jonas, Jonathan, Moritz und Ferdinand führten in der Rolle einer fiktiven 90er-Jahre-Band durch die Show und bewiesen mit Charme und Witz, dass der Moderationsworkshop der Vortage die perfekte Wahl für sie gewesen war.



Nach der Pause griff der frühere Kreisjugendpfleger Ralf Schneider, der selbst vor 37 Jahren die erste Zirkusschule im Landkreis gründete, zum Mikrofon. „Ein Zirkus gehört in ein Zirkuszelt“, fand er. Er wolle daher helfen, ein solches zu ermöglichen. Die nötigen 30.000 Euro sollen durch Spenden finanziert werden. Firmen und Einzelpersonen, die das Vorhaben unterstützen wollen, könnten sich daher ab sofort jederzeit an die Gemeinde oder den Zirkus wenden. Auch Spendenquittungen seien kein Problem.



Feichtl gefiel diese Idee. Er war nach dem Zirkusabend überwältigt. „Es war eine fantastische Gala“, schwärmte er, wie gut das inklusive Projekt – auch sieben Kinder mit Behinderung waren dabei – wieder einmal geklappt hat. Sein Dank gilt allen Betreuungspersonen, die teilweise sogar extra Urlaub genommen haben für die Zirkuswoche, sowie den Artisten, Clowns und Zauberern: „Die Kinder sind wirklich über sich hinaus gewachsen. Es ist einfach der magische Zauber beim Galamoment.“