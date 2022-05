Umfangreich, solide: Altenstadts Haushaltsplan

Von: Manfred Ellenberger

Mit 11.739.579 Euro liegt der Gesamthaushalt um mehr als 1,2 Millionen Euro über dem des Vorjahres. © Symbolfoto: Panthermedia/Martin Wagner

Altenstadt – Nach langer Zeit tagte der Gemeinderat wieder im Sitzungsaal des Rathauses. Dabei erläuterte Kämmerin Andrea Sepp den Haushaltsplan 2022. Der Gesamthaushalt für die derzeit 3.277 Einwohner zählende Gemeinde beträgt zum wiederholten Mal über zehn Millionen: Mit 11.739.579 Euro liegt er um mehr als 1,2 Millionen Euro über dem des Vorjahres.

Der Verwaltungshaushalt liegt mit einem Gesamtvolumen von 6.631.305 Euro um 3,76 Prozent über dem Ansatz des Jahres 2021. Beim Vermögenshaushalt (5.108.268 Euro) sind es fast 25 Prozent.



Mit einer angesammelten Allgemeinen Rücklage von knapp über 3,7 Millionen lassen sich auch hohe Investitionen ohne Anpassung der steuerlichen Hebesätze realisieren. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan ist wie schon im Vorjahr auf 700.000 Euro festgesetzt. Gleichwohl sind aktuell keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 254,82 Euro. Im vergangenen Jahr waren es 307,73 Euro; 2005 sogar noch über 1.000.



Die Hebesätze für Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (sonstige Grundstücke) bleiben unverändert bei 400 Prozent. Auch bei der Gewerbesteuer bleibt es bei 320 Prozent. Geldlich kann die Gemeinde wie bereits im Jahr zuvor mit Steuereinnahmen bei der Grundsteuer A und B mit etwa 22.000 Euro beziehungsweise 435.000 Euro und bei der Gewerbesteuer mit Einnahmen von rund 1,4 Millionen Euro rechnen.



Die größte Summe bei den Einnahmen bildet der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2,2 Millionen. Je höher die Einnahmen der Gemeinde, desto geringer die Schlüsselzuweisungen. Heuer beträgt der Haushaltsansatz nurmehr 151.500 Euro (2021: 331.476 Euro). Bei der Umsatzsteuer ergibt sich für die Gemeinde ein Beteiligungsbetrag von 178.000 Euro (2021: fast 210.000 Euro).



Als Gemeinde mit hoher Steuerkraft wird Altenstadt bei der Kreisumlage mit 2.348.060 Euro wie in den Jahren zuvor kräftig zur Kasse gebeten (2021: 2.091.008 Euro). Die Umlage ist damit einmal mehr der größte Ausgabenposten. Dagegen fällt die mit 485.000 Euro angesetzte Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft überschaubarer aus.



Von den im Vermögenshaushalt geplanten Ausgaben betragen allein die zusammengefassten Bau- und Baunebenkosten für den Straßenbau in Altenstadt und in Schwabniederhofen 840.000 Euro. Weiterhin sind für die Haushaltsstelle „Unbebauter Grundbesitz, Grunderwerb“ 700.000 Euro vorgesehen. Danach folgt die „Elektrizitätsversorgung, Mehrkosten Erdverkabelung 110kV“ mit 590.000 Euro. Für Baukosten zur Abwasserbeseitigung sind 450.000 Euro und für Sanierungsarbeiten an der Grundschule 360.000 Euro vorgesehen. Die verbleibenden Kosten für die Neugestaltung des Marienplatzes, für die im vergangenen Jahr 500.000 Euro veranschlagt waren, werden heuer auf 225.000 Euro beziffert. Alle 68 Haushaltsstellen addiert: über 5,1 Millionen Euro.



Die kommunale Haushaltsordnung schreibt die zwingende Bildung von Rücklagen bei kostenrechnenden Einrichtungen vor. Diese werden aus Gebührenüberschüssen gebildet und gesondert angelegt. Zum 1. Januar war die Sonderrücklage „Wasserversorgung“ gänzlich abgeschmolzen. Die unumgängliche Folge war, dass die Verbraucher seit Januar für Wasser mehr zahlen müssen (wir berichteten). So sind für diese Sonderrücklage wieder Zuführungen von über 62.000 Euro vorgesehen.



Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu.