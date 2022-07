Start der Befragung im Peitinger Bachfeld

Von: Johannes Jais

Haben erklärt, wie die Befragung übers Mobilitätsverhalten abläuft: Christian Fahnberg vom Fachbüro aus Planegg zusammen mit Bürgermeister Peter Ostenrieder. © Jais

Peiting – Es geht los mit der Befragung zum Mobilitätsverhalten rund ums Bachfeld: Am Montag, 4. Juli, werden die Unterlagen für diese Erhebung, womit der Markt ein Fachbüro aus Planegg beauftragt hat, an 200 Haushalte versandt.

Untersucht werden soll, wie sich eine weitere Brücke über die Peitnach zwischen der Bachfeldsiedlung und der Ammergauer Straße verkehrlich auswirkt. Die Informationen sollen eine Grundlage sein, damit der Brückenschlag über die Peitnach qualifiziert bewertet werden kann.

Christian Fahnberg vom Ingenieurbüro Ingevost (Planegg) und Bürgermeister Peter Ostenrieder haben im Pressegespräch vorgestellt, wie die Befragung zum Mobilitätsverhalten abläuft. Es sind mehrere Schritte. Ergebnisse sollen im September den Marktgemeinderäten vorgestellt werden.



Bevor’s losgeht, sind in den vergangenen Wochen 400 Haushalte aus den Daten des Einwohnermeldeamtes im Rathaus ermittelt worden, die sich im Quartier südlich der Abzweigung von der Füssener Straße in die Bachfeldstraße befinden. Davon werden 200 Haushalte, also die Hälfte, angeschrieben.



Es ist eine zufällige, stichprobenartige Auswahl. Faktoren waren die Größe des Haushalts und die Abdeckung der verschiedenen Straßen im Wohngebiet. Eine schriftliche Information vom Bürgermeister, dass sie für die Befragung ausgewählt wurden, haben die entsprechenden Haushalte bereits bekommen.



Drei Bögen im Kuvert

Die Post an die 200 ausgewählten Haushalte umfasst ein Anschreiben, die Datenschutz­erklärung, den Haushaltsbogen, den Personenbogen und den Wegebogen. Ermittelt werden soll, welche Wege zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Kfz zurückgelegt werden. Man will Kenntnis über Zwecke, Ziele und Wege einer Fahrt bekommen. Auch geht es um Verkehrsbeziehungen. Mit der Haushaltsbefragung ist eine Abfrage zur Einschätzung der Bürger verbunden, wie sie eine weitere Brücke über die Peitnach bewerten.



Im Haushaltsbogen wird zunächst nachgefragt zur Haushaltsgröße, zum Fahrzeugbesitz sowie zur Einschätzung der aktuellen Verkehrssituation in Peiting aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Im Personenbogen werden Fragen zu den im Haushalt lebenden Personen gestellt, wie Geschlecht, Berufstätigkeit, Führerscheinbesitz, Fahrzeugverfügbarkeit und ÖPNV-Kartenbesitz. Diese Grunddaten dienen dem Zweck, die Antworten in den erforderlichen Schichtungen auf die Grundgesamtheit der Bevölkerung hochrechnen zu können.



Im Wegebogen werden die Haushaltsmitglieder, die zehn Jahre oder älter sind, konkret darum gebeten, alle Wege festzuhalten, die am Stichtag, Donnerstag, 7. Juli, gemacht werden. Dabei ist es wichtig, dass nicht nur Wege mit Fahrzeugen (Fahrten), sondern auch kürzere Fußwege, z.B. zwischen zwei Geschäften, dokumentiert werden. Wenn dazu nach genauen Anschriften gefragt wird, geschieht dies nur deshalb, um die Ziele bestimmten Ortsbereichen, den sogenannten Verkehrszellen, eindeutig zuordnen zu können. Sind die genauen Anschriften nicht bekannt, so kann auch der Name, z.B. des Geschäftes oder des Arztes, aufgeschrieben werden.



Auch für Personen, die am Stichtag nicht aus dem Haus gegangen sind oder nicht in Peiting waren, ist jeweils ein Personen-/Wegebogen auszufüllen, dann jedoch nur in der Kopfzeile in der entsprechenden Rubrik. Dies ist wichtig, weil nur so eine korrekte Hochrechnung möglich ist. Die Personen- und Wegebogen sollen gemeinsam mit dem Haushaltsbogen in dem beigelegten vorfrankierten Kuvert unmittelbar nach dem Stichtag zurückgeschickt werden.



Das Nachfassen Mitte des Monats

Wessen Erhebungsunterlagen bis zum Montag, 18. Juli, dem bearbeitenden Büro noch nicht vorliegen, der wird an diesem Tage noch einmal angeschrieben. Die Bitte ist dann, die Befragung für den Stichtag Donnerstag, 21. Juli 2022, doch noch auszufüllen und zurückzuschicken.



Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Wer nicht antworten möchte, soll den Rück­umschlag leer in den Briefkasten werfen. Für Erhebung und Auswertung wendet der Markt Peiting zwischen 12.000 und 15.000 Euro auf.