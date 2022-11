Umwelt- und Klimapakt Bayern: Urkunde für Friseur Hunger

Von: Rasso Schorer

Michael Hunger, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Klimaschutzreferentin Veronika Schellhorn bei der Überreichung der Urkunde (v. links). © Schorer

Schongau – Eine Urkunde des Umwelt- und Klimapakts Bayern hat Landrätin Andrea Jochner-Weiß am Freitag an Michael Hunger, Inhaber von „Friseur Hunger“ in Schongau, übergeben.

Von Schongau in die Welt und wieder zurück: Die Landrätin hob Hungers Werdegang hervor, der in seinem Handwerk schon unter anderem in Hamburg, Wien und in Cleveland arbeitete. „Dort waren Sie, wie ich gelesen habe, bei einem der 20 besten Friseure Amerikas tätig“, sagte Jochner-Weiß. „Dies geschieht nur, wenn man für seinen Beruf sehr hohe Leidenschaft und Begeisterung mitbringt. Ich freue mich sehr, dass Sie diese hohe Motivation nun auch für Klima- und Umweltschutz in Ihrem Betrieb umsetzen.“ Schon Hungers Vater beteiligte sich am Umweltpakt.



„Mehr ändern als zuletzt kann ich nicht – und jetzt mache ich wieder beim Umweltpakt mit“, fasste der Geehrte zusammen. Hunger, der sich seinen Schilderungen zufolge auch in der Verbandsarbeit für Umweltbelange einsetzt, berichtete nämlich, dass er die Lockdown-Phasen der Covid19-Pandemie – von der Friseurbetriebe wie kaum eine andere Branche durch Schließungen betroffen waren – für die Kernsanierung seines Gebäudes genutzt habe: „Wir haben die Not zur Tugend gemacht. Und wenn, dann wollten wir es einfach gescheit machen.“ Nicht einmal vor dem Parkplatz machten die Arbeiten halt.



Wichtig sei ihm jedoch dabei stets gewesen, dass seine Kunden trotz Energieeinsparungen nicht auf die Qualität der Leistungen und Hygiene verzichten müssen. In seinem Betrieb wurde die Energieeffizienz vor allem durch intelligente Verrohrung, moderne und hochwertige Geräte und durch den Verzicht auf Einmalpackungen erreicht. Als nächstes stehe noch eine Photovoltaikanlage am Dach an. Seine Motivation: „Ich habe schließlich drei Kinder, und ich möchte ihnen eine Welt mit Zukunft hinterlassen.“ Die Schaufensterbeleuchtung nachts durchbrennen lassen – „das haben wir noch nie gemacht, warum auch?“

Der Umweltpakt Bayern soll seit 1995 Betriebe, Unternehmer und staatliche Einrichtungen motivieren, betrieblichen Umweltschutz über das Maß der gesetzlichen Vorgaben hinaus umzusetzen.