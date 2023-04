Umweltpreis für Georg Schilcher aus Wildsteig

Teilen

Freute sich über den Umweltpreis 2022: Georg Schilcher aus Wildsteig zusammen mit Ehefrau Sophie und Landrätin Andrea Jochner-Weiß bei der Verleihung. © Landratsamt

Wildsteig – Im Rahmen der Kreistagssitzung Ende März wurde im Landratsamt Weilheim der Umweltpreis 2022 des Landkreises an Georg Schilcher verliehen.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß überreichte Schilcher die Urkunde und einen symbolischen Scheck. Der Wildsteiger hatte sich durch sein jahrzehntelanges Engagement für Biodiversität, Nachhaltigkeit, Imkerei und Gartenpflege in der Gemeinde Wildsteig sowie im ganzen Landkreis verdient gemacht.



Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Eigentlich sollte Schilcher den Preis bereits im Dezember 2022 erhalten, aus terminlichen Gründen wurde die Verleihung jedoch verschoben.



Aus der Laudatio von Landrätin Jochner-Weiß: „Ihr Einsatz für die Umwelt als Gartler, als Imker, als Energiepionier, als Wissensvermittler – und dies im Verband wie auch privat – deckt ein weites Themenspektrum ab. Immer mit dem Ziel, Jung und Alt zu begeistern, die Umwelt zu beobachten und anschaulich vorzuleben, wie lokale Vielfalt und Kulturtechniken bewahrt werden können und wie man nachhaltig leben kann. Das ist wirklich vorbildlich.“



Schilcher, der von seiner Ehefrau Sophie Schilcher zur Preisverleihung begleitet wurde, bedankte sich sehr herzlich für die Ehrung. Was mit dem Preisgeld geschieht, so der Geehrte, sei noch nicht entschieden, doch er beabsichtige, die 3.000 Euro für die Erhaltung alter Obstsorten zu investieren, eventuell in dem Projekt „Apfel.Birne.Berge“, dessen weitere Finanzierung ungeklärt ist.