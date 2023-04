Unbebauter Grund im Peitinger Ortsgebiet: Was haben Eigentümer vor?

Einige Grundstücke „könnten sofort mobilisiert" werden, schildert Bürgermeister Peter Ostenrieder.

Peiting – Eine große Anzahl an unbebauten, teilweise sofort bebaubaren Grundstücken sieht Bürgermeister Peter Ostenrieder im Ortsgebiet. Diese auch anzupacken, soll nun forciert werden.

Die Bauverwaltung des Marktes habe sich in den vergangenen Monaten nicht nur mit der Entwicklung neuer Baugebiete und diversen eigenen Bauprojekten beschäftigt, führt der Rathauschef ins Thema ein. „Bekanntermaßen soll nach der Baureife der Baugebiete Bachfeld I, Bachfeld II, Heimgarten II und Birkland Almenstraße zunächst kein weiteres Baugebiet mehr ausgewiesen werden.“ Schließlich liege auch im Ort selbst noch einiges an Innenentwicklungspotenzialen vor.



Eigentümer in der Pflicht

Doch wie viel? Wo? Und was haben die Eigentümer damit vor? Das Ziel sei ein umfassendes Bild über die Entwicklungsmöglichkeiten im Ort. Die ersten Fragen seien mittlerweile beantwortet, der letzten gelte es nun nachzugehen, so Ostenrieder. Und zwar noch in diesem Jahr. „Es wäre wünschenswert, wenn wir hier entsprechende Informationen über Verkaufs-, Bebauungs- oder andere Absichten erhalten.“



Bereits mehrfach hat die Regierung von Oberbayern bei der Neuentwicklung von Flächen den Markt Peiting darauf hingewiesen, dass umfangreiche Flächen im Ortsinnern noch zu realisieren wären (wir berichteten). „Gerade im Hinblick auf den Verbrauch der in Peiting für die Landwirtschaft so wichtigen Böden um den Ort herum wäre die Mobilisierung dieser innerörtlichen Flächen, die sich fast ausschließlich in Privatbesitz befinden, sehr wünschenswert“, findet auch Ostenrieder.



Wo was vorhanden ist, ist jetzt klar. „Die Untersuchung und Erfassung der besagten Flächen konnte mittlerweile abgeschlossen werden und entsprechende Grundstücke identifiziert werden“, bestätigt der Bürgermeister. Zum Teil sind darunter auch größere Flächen, die sofort bebaubar wären.



Ostenrieder nennt Beispiele: Im Bebauungsplan 31 „Zwischen Espen- und Weidenweg“ wären ca. 5.100 Quadratmeter sofort verfügbar, im Bebauungsplan und 22 „Kampfgarten Espenweg“ knapp 7.000. Insgesamt seien innerhalb der Ortsränder 47 freie und verwertbare Hektar erkannt worden. Darunter aber auch völlig unbeplante Flächen, teils sogar sogenannter Außenbereich im Innenbereich oder reine Wiesenflächen, schränkt der Rathauschef ein.



In einem weiteren Schritt folgte eine Feinuntersuchung; Grundstück für Grundstück wurde abgeklopft. Dabei konnten insgesamt 82.000 Quadratmeter sofort bebaubare Fläche für Wohnbebauung (allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet), ca. 5.250 Quadratmeter sofort bebaubare Gewerbefläche und ca. 6.300 Quadratmetern definierte Gemeinbedarfsfläche innerhalb eines Wohngebiets entdeckt werden. „Diese könnten von den Eigentümern umgehend mobilisiert werden“, so Ostenrieder.



Wie geht es nun weiter? „Im Falle der flächigen Bebauungspläne werden wir prüfen, inwieweit nach den vielen Jahren bzw. sogar Jahrzehnten eine Aufhebung des Bebauungsplans auf diesen Grundstücken sinnvoll sein könnte, da nachweislich ja offenbar keine Bauabsicht besteht“, so Ostenrieder.



So würden wieder Flächen frei an anderer Stelle für Bauleitplanung, evtl. sogar diejenigen in der Sandgrube, die erst kürzlich entnommen wurden.



„Wenn man die 82.000 Quadratmeter Wohnbaufläche ansieht, würde das auch unter Einbeziehung von Spielplätzen, Straßen etc. sicher ca. 70 bis 80 Baugrundstücke bedeuten“, schildert Ostenrieder. Zum Teil sei sogar Geschoßwohnungsbau auf den Grundstücken vorgesehen bereits, jedoch nicht umgesetzt.



Druck aus dem Kessel

Der Wohnbaudruck in Peiting sei massiv spürbar. Eine „großzügige Mobilisierung von Flächen“ sei das konsequent. Vermutlich tue das auch der Grundstückspreisentwicklung gut.