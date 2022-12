Unfallserie wegen Glätte rund um Schongau

Von: Rasso Schorer

Glatt war und ist es stellenweise rund um Schongau. Die Polizei wurde zu mehreren Unfällen gerufen. © Symbolfoto: Julia Boecken

Landkreis – Von Donnerstagabend und insbesondere am Freitagvormittag zwischen 6 und 10.30 Uhr haben sich im Altlandkreis Schongau aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse insgesamt sechs Verkehrsunfälle ereignet. Verletzt wurden dabei zwei Personen.

Die Unfallserie begann am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr. Ein 52-jähriger Mann aus Schongau fuhr mit seinem BMW auf der B472 in Fahrtrichtung Schongau. Im Gemeindebereich Ingenried rutschte er auf der abschüssigen Bundesstraße aufgrund Blitzeises in das Fahrzeugheck des vorausfahrenden Skoda. Sowohl die Fahrerin des Skoda, eine 29-Jährige aus Peißenberg, als auch der BMW-Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro.



Kurz nach 23 Uhr ereignete sich im Gemeindebereich Altenstadt auf der B472 ebenfalls ein Verkehrsunfall aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse. Ein 25-jähriger Mann aus Peiting befuhr mit seinem Hyundai die Bundesstraße in Richtung Schongau. Er geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse, kam dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 52-jährigen Mannes aus Ingenried. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 4.000 Euro.

Am Freitag kurz vor 6 Uhr ereignete sich auf der B472 im Gemeindebereich Hohenpeißenberg ein Verkehrsunfall, beidem zwei Personen leichtverletzt wurden. Ein 23-jähriger Mann aus Peiting fuhr mit seinem VW die Bundesstraße in Fahrtrichtung Weilheim. Auf Höhe der Umfahrung Hohenpeißenberg, im dreispurigen Bereich, verlor er bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann schleuderte mit seinem Pkw nach links über die Gegenfahrbahn und stieß dort in die Leitplanke. Ein ihm entgegenkommender 40-jähriger Mann aus Peißenberg konnte mit seinem Ford nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite des VW. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von jeweils circa 25.000 Euro; zudem wurde die dortige Leitplanke beschädigt, Sachschaden circa 1.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für eineinhalb Stunden teils komplett, teils halbseitig gesperrt.